Ke Huy Quan veut revenir en tant que tour court dans une série dérivée d’Indiana Jones

Tandis que Ke Huy Quan n’apparaîtra pas dans la suite à venir Indiana Jones et le cadran du destin, les fans ne devraient pas compter le retour de Short Round. Dans l’état actuel des choses, le cinquième Indiana Jones Le film devrait sortir en salles en juin et l’arrivée du film marque la fin d’une époque. Harrison Ford a déclaré que le film marquerait sa dernière performance en tant qu’Indy, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles la franchise pourrait être étendue avec des retombées potentielles.





Une idée qui pourrait bien plaire aux fans serait que Quan revienne en tant que Short Round dans sa propre série dérivée. L’ancien enfant star, qui a débuté sa carrière d’acteur avec Indiana Jones et le temple mauditest revenu sur le devant de la scène ces derniers temps après une performance acclamée dans Tout partout tout à la fois. Maintenant plus populaire que jamais, Quan a été interrogé sur le Heureux Triste Confus podcast (via Variety) s’il serait prêt à revisiter Short Round avec un Indiana Jones série dérivée, et c’est ce qu’il avait à dire.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’adore le personnage de Short Round. Il est drôle et courageux et il sauve les fesses d’Indy. Si jamais Disney ou Lucasfilm viennent me voir et me disent : ‘On veut faire un spin-off de Short Round’, je suis là mec ! J’adore tellement ce personnage et ce serait tout simplement incroyable de le revoir tant d’années plus tard.

Pour l’instant, les fans ne peuvent que spéculer sur ce qui aurait pu arriver à Short Round. Invité à peser sur le fait que le personnage pourrait devenir adulte près de quatre décennies plus tard, Quan dit qu’il est là avec le reste d’entre nous à se demander autant, bien qu’il soit facile pour lui d’imaginer que Shourt Round travaille maintenant comme archéologue étant donné sa relation avec Indy.

« Je n’ai aucune idée de l’endroit où il se trouve. Votre supposition est aussi bonne que la mienne. Juste parce qu’il s’occupe tellement d’Indy, je ne serais pas surpris s’il était archéologue. »





Ke Huy Quan retrouve Harrison Ford

Paramount Pictures

Indiana Jones et Short Round ne seront peut-être pas vus ensemble sur grand écran, mais dans les coulisses, Ford et Quan se sont récemment réunis. L’année dernière, les deux se sont réunis à l’Expo D23, alors que Ford était là pour promouvoir Indiana Jones et le cadran du destin tandis que Quan était présent pour Tout partout tout à la fois. Les deux ont pris des photos ensemble et ont apparemment repris là où ils s’étaient arrêtés il y a 38 ans.

« Je t’aime, Indy. » Indiana Jones et Short Round se sont réunis après 38 ans », a déclaré Quan en partageant les photos sur Instagram.