Ke Huy Quan surprend Harrison Ford à la première d’Indiana Jones 5 et aborde le spin-off du court tour

Indiana Jones et le temple maudit La star et récent oscarisé Ke Huy Quan a pris Harrison Ford par surprise lors de la première de Los Angeles pour Indiana Jones et le cadran du destin. Les images, qui viennent avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel d’Indiana Jones, montre l’acteur se faufilant derrière Ford, qui se retourne et affiche un rare sourire avant d’embrasser son ancienne co-star. Vous pouvez découvrir le moment attachant ci-dessous.





Non seulement nous avons eu droit à cette réunion réconfortante, mais Ke Huy Quan a également été invité (via Variété) pour savoir s’il serait intéressé à diriger un spin-off centré sur Short Round après la sortie de Indiana Jones et le cadran du destin. À quoi l’acteur semble plutôt impatient…

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« C’est une excellente question », a déclaré le Tout partout tout à la fois La star a commencé avant de suggérer que Steven Spielberg, Kathleen Kennedy et George Lucas sont peut-être les meilleures personnes à qui poser des questions à ce sujet. Mais, bien qu’il ne semble pas qu’un projet dérivé soit encore sur les cartes, Ke Huy Quan sauterait clairement sur l’occasion de ramener Short Round.

« Vous plaisantez j’espère? Vous plaisantez j’espère? J’aime le petit tour. Quel personnage formidable… J’aimerais penser qu’il suit les traces d’Indiana Jones. Mais ce serait incroyable de revoir ce personnage.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur déclare son amour pour Short Round et son enthousiasme pour faire un Indiana Jones revenir. « J’adore le personnage de Short Round. Il est drôle et courageux et sauve le cul d’Indy », a-t-il déclaré plus tôt cette année. J’y suis mec ! J’aime tellement ce personnage et ce serait incroyable de le revoir tant d’années plus tard. »

CONNEXES: Indiana Jones et la revue Dial of Destiny: un formidable envoi à une icône





Pourquoi Short Round ne figure-t-il pas dans Indiana Jones et le cadran du destin ?

Paramount Pictures

Indiana Jones et le cadran du destin ramènera plusieurs personnages du passé d’Indy, mais Short Round n’en fera pas partie. Et le réalisateur James Mangold a précédemment expliqué pourquoi. « Si vous remarquez … la seule personne que nous suivons tout au long du chemin est Indy lui-même », a déclaré le cinéaste. “Rejoint par Helena [Shaw, played by Phoebe Waller-Bridge], et j’avais l’impression que nous avions besoin d’une femme pour le défier. Mais nous avons examiné toutes ces différentes choses et avons essayé de comprendre comment elles fonctionneraient. Je ne voulais tout simplement pas qu’un autre adulte accompagne le trajet.

Débarquement des audiences en 1969, Indiana Jones et le cadran du destin trouve l’archéologue et aventurier emblématique Indiana Jones inquiet du fait que le gouvernement américain a recruté d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace. Sur le point d’être contraint à la retraite de son poste d’enseignant, Indy est ramené dans l’action par sa filleule, Helena Shaw, qui affronte un membre de la NASA et ex-nazi impliqué dans le programme Apollo Moon-landing, qui souhaite faire le monde dans un meilleur endroit comme il l’entend.

Réalisé par James Mangold et co-écrit par Mangold, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et David Koepp, Indiana Jones et le cadran du destin met en vedette Harrison Ford dans son interprétation finale d’Indiana Jones aux côtés de John Rhys-Davies, Karen Allen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones et le cadran du destin devrait sortir en salles le 30 juin 2023.