Ke Huy Quan revient sur son casting dans Indiana Jones et le Temple Maudit

En mars, on a pu voir Ke Huy Quan remporter l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. L’ancienne enfant star est en lice pour le grand prix après avoir été largement saluée et plusieurs distinctions précédentes pour avoir joué Waymond Wang dans le film à succès A24 Tout partout tout à la fois. C’est un exploit incroyable pour Quan, qui est devenu célèbre pour la première fois en tant que co-vedette de Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple maudit. Peut-être était-il destiné à la célébrité étant donné qu’il avait été trié sur le volet par Steven Spielberg pour jouer Short Round après une longue recherche pour trouver l’enfant acteur parfait.





Dans un nouveau chat avec Date limite, Quan réfléchit au moment où il a décroché le rôle de Short Round. À cette époque, il n’avait aucune expérience d’acteur et le jeune de 12 ans n’envisageait même pas un emploi dans le show business. Par chance, il avait accompagné son frère à une audition, juste là pour le soutenir et non pour essayer personnellement le rôle. Cependant, le directeur de casting a vu le potentiel de Quan et lui a demandé de lire également pour le personnage. Une fois que Spielberg a vu les images, il a su qu’il avait trouvé son Short Round.

« Je n’ai pas cherché à devenir acteur », a déclaré Quan. « J’étais comme un enfant normal, allant à l’école tous les jours à mon école primaire, j’avais 12 ans à l’époque. J’ai immigré ici à Los Angeles en 1979, et quatre ans plus tard, comme le voulait le destin, Steven Spielberg et George Lucas cherchait un enfant chinois pour être Short Round. Et ils sont allés partout à sa recherche. Impossible de le trouver, ils ont presque abandonné le rôle, quand ils ont décidé d’avoir un appel ouvert à Chinatown, Los Angeles.

Quan poursuit : « Mon frère est allé à l’audition. Je l’ai accompagné et je lui ai appris quoi faire derrière la caméra. Le directeur de casting m’a vu et m’a demandé si je voulais lire pour lui, et j’ai dit oui. Le lendemain, nous avons reçu cet appel fatidique du bureau de Steven Spielberg. »





Ke Huy Quan est plus populaire que jamais

Les fans ont été très favorables au récent succès de Quan avec son retour au cinéma. Il a recueilli de grands éloges pour Tout partout tout à la fois, réussissant à remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Spielberg était également présent aux Golden Globes, puisqu’il a remporté le prix du meilleur réalisateur pour Les Fabelman. Quan a déclaré à quel point il était surréaliste de rejoindre Spielberg, remportant des prix prestigieux quatre décennies après Indiana Jones et le temple maudit.

« J’aime Steven Spielberg. J’aime cet homme de tout mon cœur », a déclaré Quan Variété. « Et après avoir prononcé mon discours sur scène, je l’ai regardé et il m’a fait une ovation debout. Pouvez-vous le croire? Je ne pouvais pas le croire. Voici le réalisateur le plus titré de tous les temps. M’a donné une ovation debout. ovation. Et il m’a beaucoup donné. Il m’a donné mon premier emploi. Il est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux du métier d’acteur.

Nous saurons si Quan remporte l’Oscar le 12 mars 2023.