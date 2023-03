Ke Huy Quan revendique sa plus grande victoire avec l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

Ke Huy Quan a connu la meilleure année de sa carrière depuis qu’il a joué dans A24 Tout partout tout à la fois, et il a atteint une conclusion épique ce soir alors que l’acteur a remporté son premier Oscar. Après avoir passé de nombreuses années hors de l’industrie après avoir échoué à trouver des rôles, le retour de Quan a été l’étoffe d’une légende hollywoodienne, et sa victoire du meilleur acteur dans un second rôle a simplement été la cerise sur le gâteau.





Tout partout tout à la fois le tournage bouclé juste avant que la pandémie de Covid ne provoque de grands bouleversements, mais il a fallu deux ans pour que le film passe sur grand écran. Quan joue Waymond Wang dans le film, le mari d’Evelyn de Michelle Yeoh, et sa performance a montré au monde exactement ce qu’ils ont manqué pendant son absence d’Hollywood. Alors qu’au moment de la sortie du film, personne n’aurait pu prédire à quel point un film sans adresse IP établie, un budget relativement petit et un scénario ridiculement absurde pourrait avoir du succès, la récolte de récompenses sans précédent du film est plus que suffisante. témoigne de la puissance d’une approche originale et des bons acteurs choisis dans les bons rôles.

Pour Quan, c’est un rêve devenu réalité d’avoir retrouvé sa place à Hollywood, renoué avec de vieux amis tels que Steven Spielberg et Harrison Ford, et commencé à se construire une nouvelle carrière qui lui a déjà valu de nouveaux rôles dont un rôle dans la série MCU de Loki Deuxième Saison. Il n’y a certainement aucun moyen de ressentir autre chose que de la joie pour un acteur qui a eu un long et difficile chemin pour trouver sa place dans une industrie dont il est né pour faire partie.





Ke Huy Quan aime tout sur tout partout à la fois.

Bien qu’il y ait beaucoup de moments marquants dans le film, lorsqu’on lui a demandé quel moment il préférait dans Tout partout tout à la fois c’est-à-dire que Ke Huy Quan a réussi à choisir un moment particulier qui, pour lui, offre un véritable moment puissant. Il a dit:

« J’adore tout le film. Mais celui qui se démarque vraiment pour moi – parce que je me souviens qu’avant, j’avais la plus grande pression pour livrer cette scène et rendre justice à cette scène – c’est quand Waymond prononce ce discours puissant sur la gentillesse. Je me souviens Je pleurais de façon incontrôlable, juste à cause de la puissance de ces mots. « S’il vous plaît, soyez gentil » – ces trois mots sont si simples mais si puissants. C’est l’une des raisons pour lesquelles notre film a trouvé un écho auprès des gens. C’est le message. C’est d’être gentil, d’avoir de l’empathie les uns pour les autres et de se montrer de l’amour. Nous avons tous la capacité de le faire. Si nous nous laissions juste être un peu plus gentils les uns envers les autres, pour nous montrer un peu plus d’amour, ce monde serait dans un bien, bien meilleur endroit.

Alors que les félicitations affluent pour Quan, il n’y a aucune chance qu’il s’éloigne à nouveau des projecteurs dans un avenir prévisible, et cela ne peut être qu’une bonne chose pour chaque projet auquel l’acteur prête son talent dans les années à venir.