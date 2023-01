Ke Huy Quan retrouve le réalisateur de Temple of Doom Steven Spielberg dans un moment émouvant aux Golden Globes

Les cérémonies de remise des prix sont réputées pour susciter des moments inattendus, des controverses et des retrouvailles. Les Golden Globe Awards de cette année n’ont pas fait autant de bruit sur les réseaux sociaux grâce au comportement de chacun, mais ils ont livré un moment émouvant lorsque Tout Partout tout à la fois Star Ke Huy Quan a été réuni avec Indiana Jones et le temple maudit directeur Steven Spielberg.





Quan a eu sa chance grâce à Spielberg, lorsqu’il a joué le rôle de Short Round dans la deuxième aventure d’Indiana Jones de Harrison Ford. Cependant, après cela et une apparition dans Les GooniesQuan a eu du mal à trouver du travail à Hollywood et a abandonné l’entreprise pendant près de trois décennies.

Avec la star et le réalisateur en lice pour de nombreux prix cette année pour leurs films respectifs Tout partout tout à la fois et Les Fableman, ils se sont reconnectés sur la piste des récompenses, mais les Golden Globes leur ont offert une chance d’apparaître ensemble devant la caméra. En plus d’une photo de la paire faisant son chemin en ligne, auteur Mark Harris partagé des clichés candides de Quan et Spielberg se saluant lors d’une pause publicitaire lors de la cérémonie.





Ke Huy Quan dit toujours que sa carrière est entièrement due à Steven Spielberg

Ke Huy Quan a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Tout partout tout à la foisqui a également valu à sa co-star Michelle Yoeh le prix de la meilleure actrice, et lors de son discours, il s’est assuré de souligner Steven Spielberg dans la foule comme l’homme qui lui avait initialement donné sa chance à Hollywood en Indiana Jones et le temple maudit et Les Goonies. Lors d’un discours émouvant, Quan a déclaré:

« J’ai été élevé pour ne jamais oublier d’où je viens et pour toujours me souvenir de qui m’a donné ma première opportunité. Je suis si heureux de voir Steven Spielberg ici ce soir. Steven, merci. Quand j’ai commencé ma carrière d’enfant acteur dans l’Indiana Jones and the Temple of Doom, je me suis senti tellement chanceux d’avoir été choisi. En vieillissant, j’ai commencé à me demander si c’était ça, si c’était juste de la chance. Pendant tant d’années, j’ai eu peur de n’avoir plus rien à offrir ; peu importe ce que je faisais, je ne surpasserais jamais ce que j’avais accompli quand j’étais enfant. Heureusement, plus de 30 ans plus tard, deux gars ont pensé à moi. Ils se sont souvenus de cet enfant et ils m’ont donné l’occasion d’essayer à nouveau.

On ne sait pas si Ke Huy Quan et Steven Spielberg travailleront à nouveau ensemble sur un projet, mais la relation presque père / fils entre eux est indéniable et si cela peut arriver, cela se produira probablement. Pour l’instant cependant, de nombreux fans se demandent si Quan serait prêt à reprendre l’un de ses anciens rôles, et c’est certainement quelque chose qu’il envisagerait.

« J’adore le personnage de Short Round. Il est drôle et courageux et il sauve les fesses d’Indy. Si jamais Disney ou Lucasfilm viennent me voir et me disent : ‘On veut faire un spin-off de Short Round’, je suis là mec ! J’adore tellement ce personnage et ce serait tout simplement incroyable de le revoir tant d’années plus tard.

Avec les Oscars qui approchent à grands pas, il est tout à fait possible que Quan et Spielberg puissent à nouveau célébrer ensemble dans quelques mois seulement.