Ke Huy Quan et Harrison Ford jouent dans une réunion attachante aux Oscars 2023

L’acteur Ke Huy Quan a pris la scène à la 95e cérémonie des Oscars pour accepter l’Oscar du meilleur film, qui a été présenté par l’acteur légendaire Harrison Ford.

Au moment de monter avec toute l’équipe de »Tout partout tout à la fois » Quan a fait un câlin chaleureux à Ford, après qu’ils aient participé ensemble à »Indiana Jones et le temple maudit ».

Quan a joué un rôle dans le deuxième épisode de » Indiana Jones » en tant que Plug, un garçon vietnamien de onze ans qui accompagne Indy. Le rôle de l’acteur a été choisi par Steven Spielbergréalisateur du film qui était également présent aux Oscars 2023. De nombreux fans ont commencé à commenter la rencontre via les réseaux sociaux.

Alors que Ford avait une grande carrière dans le monde du cinéma, Quan avait passé plusieurs années à la retraite avant de revenir avec son rôle dans »Everything Everywhere All at Once », qui lui a également valu le prix du meilleur acteur.

« Ma mère a 84 ans et elle est à la maison en train de regarder », Quan a commencé son discours, avant de s’adresser directement à sa mère. « Maman, je viens de gagner un Oscar ! L’acteur a poursuivi: »Ils disent que des histoires comme celle-ci n’arrivent que dans les films, je ne peux pas croire ce qui m’arrive. Ça, c’est le rêve américain ! »

Quan est le premier acteur asiatique à remporter le prix du meilleur acteur dans un second rôle en 38 ans. Le dernier à le faire fut Haing S. Ngor pour son rôle dans »The Killing Fields », sorti en 1984, la même année que »Indiana Jones 2 » est sorti. Ford a exprimé son soutien à son ancien coéquipier tout au long de cette saison de récompenses. « Je suis très heureuse pour lui. C’est un gars formidable », a-t-elle déclaré à propos de la nomination de Quan aux Oscars en janvier.

Même Spielberg lui-même a exprimé son soutien à l’acteur de la même manière. « Cuando obtuvo el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto, mi corazón se me salió del pecho », dijo el director sobre Quan, con el actor revelando que él y Spielberg siguen siendo cercanos y que el cineasta todavía le envía un regalo de Navidad tous les ans.

« Il m’a donné mon premier emploi et, tant d’années plus tard, il ne m’a pas oublié », a déclaré Quan. « Chaque fois que j’avais besoin d’aide, il était toujours là. »

Ford est sur le point de jouer le rôle d’Indy pour la dernière fois dans »Indiana Jones et la dernière croisade », un film qui sortira en salles le 30 juin.