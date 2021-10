Kazunori Yamauchi montre plus de Gran Turismo 7 dans une autre coulisse

D-WORK Jeu 5 de touches pour pied à coulisse

Pour mesurer rapidement des intérieurs et des extérieurs de diamètres. Pour pieds à coulisse avec becs jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur. Mesures internes : 5 mm de plus que la capacité du pied à coulisse. Vendu sans pied à coulisse. Jeu n°1 : A : 5 mm, B : 0,4 mm, C : 10 mm, D : 13 mm. Jeu n°2 : A : 7,5 mm, B : 0,4 mm, C : 16 mm, D : 1,75 mm. Jeu n°3 : A : 15 mm, B : 0,65 mm, C : 25 mm, D : 5 mm. Jeu n°4 : A : 18 mm, B : 1 mm, C : 32 mm, D : 6,5 mm. Jeu n°5 : A : exterieur, B : 0,65 mm, C : 76 mm, D : 9,5 mm. Accessoire outil de mesure : Jeu 5 de touches pour pied à coulisse