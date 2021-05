Kayo Chingonyi décode «  Black  » de l’album primé de Dave’s Brit «  PSYCHODRAMA  » – Spotify

Atomic Chaussures HAWX PRIME 120 S 2021

Chaussures ATOMIC HAWX PRIME 120 S red black 2021 Avec la nouvelle Hawx prime, ATOMIC nous fait bénéficier du fit intermédiaire de cette construction de chaussure révolutionnaire PROLITE. La hawx Prime avec Prolite offrira à un plus grand nombre de skieurs l'expérience de ski facile et ludique que procure cette nouvelle construction. Plus légère, plus réactive, plus épurée et plus personnalisable, la catégorie 100 mm a changé à tout jamais. CONFORT LONGUE DURÉE Meilleur fit de sa catégorie dès la première utilisation pour un pied moyen. Avec 3M et Thinsulate pour unr chaleur optimale. PERSONNALISATION TOTALE Personnalisez la coque, le collier et le chausson avec Memory Fit. Ajustez ensuite la géométrie à votre posture. PLUS DE PERFORMANCES Avec moins d'éfforts, plus de sensations et plus de confiance, grâce à la légèreté révolutionnaire de la construction Prolite et au renfort de l'Energy Backbone. Caractéristiques: Indice de flexibilité: 120 Largeur chaussant : 100 mm Les chaussures de ski atomiques sont vendues en «double taille» (par exemple 27-27.5). Ils sont équipés d'un insert qui compense la moitié d'une taille. Exemple: Vous avez besoin de la taille 27? Ensuite, vous choisissez la taille 27-27,5 et utilisez les chaussures avec insert qui réduira le volume.