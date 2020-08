Kay One: C’est son tube d’été «Bachata» avec le gagnant de la pop star Cristobal

RYOBI Aspirateur à main RYOBI 18V One Plus - tube d'extension et brosse - sans

Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur RYOBI, Description : Présentation : Aspirateur à main RYOBI 18V One Plus - tube d'extension et brosse - sans batterie ni chargeur R18HVF-0, une polyvalence optimale grâce à son tube d'extension avec un embout