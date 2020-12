Kawhi Leonard saigne abondamment après le coude de Serge Ibaka

Kawhi Leonard avait besoin de points de suture après être entré en collision avec Serge Ibaka.

Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers ont connu un bon début de saison plus tôt cette semaine car ils ont réussi à faire tomber LeBron James et les Los Angeles Lakers lors du premier match de la saison. Hier soir, les Clippers ont participé à un jeu du jour de Noël où de nombreux fans se sont demandé s’ils pouvaient se débarrasser des démons du passé. Bien sûr, c’est parce qu’ils jouaient les Denver Nuggets, qui les ont éliminés des séries éliminatoires la saison dernière. En fin de compte, les Clippers ont réussi à gagner le match facilement, bien que Leonard ait subi un moment effrayant à un moment donné lorsque sa bouche est entrée en collision avec le coude de son coéquipier Serge Ibaka. Comme vous pouvez le voir dans les clips ci-dessous, Leonard est immédiatement tombé au sol tout en saignant abondamment. Finalement, Leonard a obtenu de l’aide du personnel d’entraînement où il a été emmené aux vestiaires pour le reste du match. Leonard aurait eu huit points de suture dans la bouche alors qu’il souffrait d’une lacération assez méchante. Inutile de dire que faire des rebonds peut être un acte de vie ou de mort. À l’avenir, il semble que Leonard sera bon pour le prochain match de l’équipe qui se déroulera dimanche contre les Mavericks. Harry How /