Katy Perry veut concilier un enfant et une carrière

26.08.2020 à 11h59

Katy Perry est sûre qu’elle aura un enfant et une carrière sous un même toit. Car même si elle devient maman pour la première fois depuis quelques semaines, elle ne veut pas négliger sa carrière.

L’interprète de «Smile», qui attend leur premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, affirme qu’elle ne pense pas trop à son prochain emploi à plein temps de maman.

Katy Perry peut faire les deux

Selon Katy, les femmes étaient faites pour faire les deux facilement. Dans une interview avec Apple Music, Katy explique: «Après avoir fait beaucoup de travail et que mon voyage continue, je me suis dit” je suis prêt “. Je ne veux jamais prendre la décision entre être mère et ce que j’aime. C’est tellement archaïque. Je pense que la raison pour laquelle les femmes peuvent créer une nouvelle vie, c’est qu’elles peuvent tout faire. Il ne s’agit pas de prendre une décision, c’est une question d’équilibre. “

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

La chanteuse veut être une maman cool

Tout récemment, Katy Perry a parlé du fait qu’elle avait déjà des projets parentaux précis pour sa fille à naître et qu’elle sait très bien qu’elle sera une maman cool.

Dans une interview avec «Daily Pop», elle a déclaré: «Je suis amusante, stricte, mais juste. Oui, j’aime ça quand les choses sont faites et j’aime ça quand je peux créer une scène paisible et cela nécessite un matriarcat. Ils disent que lorsque vous rencontrez votre femme ou votre âme sœur ou votre partenaire, quoi que vous vouliez dire, vous pensez qu’ils sont parfaits et qu’ils sont tout … et ce sentiment passe vite, non? Mais lorsque vous rencontrez votre fille, c’est le moment où vous rencontrez l’amour de votre vie. “

Source: instagram.com

Le flop de l’album “Witness” a conduit à une panne

Après le flop de son cinquième album «Witness» en 2017, elle a subi une grave panne, qui a finalement conduit à la séparation de son petit ami et désormais fiancé Orlando Bloom.

“J’ai rompu avec mon petit ami. Mes attentes ne se sont pas réalisées et le monde n’a pas voulu m’entendre pendant cette période », raconte la jeune femme de 35 ans dans une interview avec Zane Lowe sur« Apple Music ».

Source: instagram.com

Katy Perry allait si mal

Après le vol, Perry s’est senti très mal: «Je n’ai pas pu me lever pendant des semaines et je suis devenu cliniquement déprimé et j’ai dû recourir à des médicaments pour la première fois de ma vie. C’est pourquoi j’avais tellement honte. À l’époque, j’ai pensé: «Je suis Katy Perry, j’ai écrit« Feu d’artifice », je suis sous traitement médical. C’est fou.”