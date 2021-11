Katy Perry sort-elle un nouvel album ?

Denon Platine CD DENON DCD-600NE - Argent

Découvrez la Denon DCD-600NE, une platine CD nouvelle génération qui fera entrer vos sessions musicales dans une autre dimension. Un son révolutionnaire La promesse de la Denon DCD-600NE, c'est avant tout une qualité de son incroyable. Avec elle, vous redécouvrirez vos albums préférés et profiterez de leurs moindres subtilités. Grâce à la technologie AL32 Processing, elle dispose d'une capacité de lecture ultra-précise ; elle lit les détails les plus infimes de chaque piste pour les reproduire très fidèlement. Ainsi, vous pourrez savourer vos sons préférés comme si chaque écoute était la première. De plus, la Denon DCD-600NE lit aussi bien les CD que les CD-R/RW, MP3 et WMA. De fait, même sur des formats compressés, vous aurez la sensation d'écouter le plus net des enregistrements. Notez également que, grâce à la fonction Pure Direct, l'écran et la sortie numérique, susceptibles d'interférer sur le signal musical, se désactivent automatiquement. Une mécanique innovante La firme japonaise Denon est connue pour la qualité des composants qu'elle utilise. La DCD-600NE ne déroge pas à la règle : munie d'un châssis en métal et d'un transformateur de puissance haut de gamme placé à proximité des isolateurs, elle réduit les vibrations et interférences indésirables pour favoriser la stabilité mécanique de votre CD. De fait, elle assure un son net et précis, mais elle est également conçue pour préserver vos albums sur le long terme. Si les principaux atouts de la Denon DCD-600NE se perçoivent surtout à l'oreille,