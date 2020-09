Katy Perry s’inspire de Taylor Swift

08.09.2020 21:00

Après avoir réalisé un documentaire sur sa vie, Katy Perry prépare maintenant un autre documentaire. L’inspiration pour cela: Taylor Swift!

Katy Perry souhaite publier un autre documentaire sur sa vie. La chanteuse, compositrice et nouvelle maman de 35 ans a déjà publié en 2012 un documentaire intitulé « Katy Perry – The Movie: Part Of Me », qui raconte sa biographie et comment elle est devenue une star. Mais le nouveau documentaire devrait être différent, et l’idée ne vient pas de quelque part!

Après une dispute avec son collègue Taylor Swift

Après des années de combats, il ne semble plus y avoir de «mauvais sang» entre Katy Perry et Taylor Swift. Les deux ont rendu leur réconciliation publique dans le clip de la chanson de Taylor « You Need To Calm Down » en 2019 en s’embrassant déguisés en sacs de frites et en hamburgers. Maintenant, Katy révèle que ses derniers plans sont inspirés par Taylor, 30 ans.

Documentation en planification depuis 2017

La chanteuse de «Chained to the Rhythm» a révélé qu’elle collectionnait des images de ses tournées depuis la sortie de son album «Witness» en 2017. En face de la colonne «Wired» du «Daily Star», Katy a expliqué: «Au début, j’ai eu l’idée de sortir quelque chose tout de suite, mais l’histoire ne fait que devenir plus piquante avec le temps. Je veux dire cela parce que je pense que la phase « témoin » n’est qu’un chapitre d’un très long livre qui n’est pas encore terminé. «

L’inspiration de Katy: « Miss Americana »

Lorsque Katy a vu le documentaire «Miss Americana» de son ancienne rivale Taylor, produit par Netflix, elle a été inspirée de filmer son propre documentaire de telle sorte qu’il couvre plus qu’une partie de sa carrière. L’artiste a déclaré: «Ce qui m’a vraiment impressionné, c’est le documentaire de Taylor. Tout le temps, elle a rassemblé une quantité incroyable de matériel cinématographique, et pas seulement pendant une tournée ou la phase d’un album. «

Daisy Dove Bloom est là

Comme elle l’a dit, Katy veut non seulement documenter sa vie en tournée, mais aussi les chapitres «épicés» de sa vie et de sa carrière. Selon le Daily Star, cela comprendra également le mariage avec Orlando Bloom et la grossesse et la naissance de sa fille Daisy Dove Bloom: « […] J’ai un excellent matériel vidéo – je documente constamment tout! « (Bang / KuT)