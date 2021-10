Katy Perry révèle le mot préféré de sa fille Daisy et c’est un mot « sauvage »

Katy Perry parle du mot préféré de sa fille Daisy Dove et comme elle l’a souligné dans une récente interview, c’est un mot « sauvage » !

La chanteuse de 36 ans assistait à l’événement Variety’s Power of Women à Los Angeles jeudi et s’est ouverte à « Entertainment Tonight » à propos du récent anniversaire de Daisy fin août et a noté que sa petite fille est une bavarde active.

« Elle parle, mais elle pense que tout est un chat … Quand une personne entrera, elle dira ‘Salut, gato!' », a déclaré Perry, se référant au mot espagnol pour « chat ». Elle a ajouté : « Je ne sais pas pourquoi elle est si fascinée par les chats. »

Les fans de la chanteuse « Roar » reconnaîtront que Perry elle-même aime les chats et a utilisé des motifs de chats, des images et des noms de félins associés dans sa ligne de chaussures et a même eu un chat de compagnie nommé Kitty Purry.

« C’est sauvage (parce que) les gens qui aiment ma musique, ils s’appellent Katy Cats », a déclaré la chanteuse. « Elle ne sait rien à ce sujet, elle ne se soucie pas de tout cela, mais pour une raison quelconque, le mot majeur dans sa vie est gato », a-t-elle déclaré. « C’est comme le destin. »

Perry n’est pas la seule célébrité dont l’enfant aime les animaux. En 2017, Chrissy Teigen a partagé une vidéo sur Instagram de sa fille Luna, maintenant âgée de 5 ans, prononçant son premier mot.

« Qu’est-ce que c’est? » Teigen a demandé à Luna avant que la caméra ne se déplace pour révéler un félin au loin. « Cat. Cat, » répéta-t-elle à Luna.

« Caaah! » déclara Luna en regardant le chaton.

Le prince Harry a également révélé à James Corden en février que son fils, Archie, avait dit un mot animal pour son premier mot – crocodile !

En l’honneur du premier anniversaire de Daisy Dove le 26 août, Perry a partagé un doux message sur Twitter, disant que sa « vie a commencé » quand sa fille est née.

Il y a 1 an aujourd’hui est le jour où ma vie a commencé… Joyeux premier anniversaire ma Daisy Dove, mon amour. ♥️ – KATY PERRY (@katyperry) 26 août 2021

« Il y a 1 an aujourd’hui est le jour où ma vie a commencé… Joyeux premier anniversaire ma Daisy Dove, mon amour, » elle a tweeté avec un emoji coeur.

