Katy Perry présente un aperçu de sa célébration à « Pokemon »

Katy Perry es solo una de las muchas celebridades musicales que formarán parte de “Pokemon 25: The Album”, un material recopilatorio en el que se celebra los 25 años de existencia de Pokemon, una de las franquicias más importantes de la cultura geek en todo le monde.

Avec la sortie de ce nouvel album prévue demain (14 mars), l’interprète de «California Girls» a fait une apparition dans l’émission «Good Morning America», où elle a révélé un petit aperçu de cette nouvelle chanson, qui s’intitule «Electric « .

Katy Perry s’est révélée être une ambassadrice des célébrations de la franchise Pokemon début janvier, et bien que ce poste semble durer un an, il n’est pas encore tout à fait clair dans quelle mesure son implication dans la franchise sera, bien qu’elle en soit reconnaissante. répandre « le bonheur électrique aux enfants de votre vie et du monde entier ».

« Pokemon 25: The Album » comprendra un total de 14 chansons auxquelles 11 artistes du label UMG ont participé, par exemple J Balvin ou Post Malone. La sortie de ceci a été confirmée plus tôt dans l’année, avec Malone organisant un concert virtuel dans lequel il a révélé sa contribution: une reprise de « Only Wanna Be With You » de Hootie & The Blowfish.

Récemment, Katy Perry a confirmé qu’elle aura sa propre émission de résidence à Las Vegas, notant qu’elle s’intitulera «Play» et qu’elle débutera le 29 décembre de cette année. Certaines rumeurs indiquent qu’elle aura lieu au Resorts World Theatre. Son cinquième album studio, intitulé « Smile », n’a frappé le public que l’année dernière.

Après la sortie de ce nouvel album, Katy Perry a également révélé qu’il comportera un nouveau documentaire axé sur les parties les plus «juteuses» de sa vie, qui s’inspire fortement du style de «Miss Americana», un documentaire sur Taylor Swift sorti en 2019 sur Netflix.