Katy Perry n’a pas de nounou à plein temps et voici pourquoi

Katy Perry peut porter de nombreux chapeaux, de la superstar de la pop au producteur, mais elle s’assure toujours qu’elle peut être en « mode maman ».

La chanteuse de 37 ans partage sa fille de 2 ans, Daisy Dove, avec son fiancé Orlando Bloom. Lors d’une conversation avec Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett sur leur podcast « SmartLess » publié le 19 septembre, Perry a expliqué pourquoi elle n’a pas de nounou à plein temps et comment ça « ne se sent pas bien » quand elle rate des jalons dans la vie de sa fille.

« Je travaille beaucoup et j’ai toujours beaucoup travaillé. Je suis une sorte de figure matriarcale », a déclaré Perry. « J’ai une nounou merveilleuse, mais je n’ai pas de nounou à plein temps parce que j’ai l’impression que si j’avais une nounou à plein temps, je ne pourrais jamais savoir comment prendre soin de ma fille comme je suis censée le faire. .”

« Et donc, chaque jour où je descends, je suis juste en mode maman », a-t-elle poursuivi, ajoutant: « Peu importe si j’ai eu un spectacle qui va jusqu’à 23 heures la veille, je me réveille lever à six heures et nous allons aller prendre le petit déjeuner et oui, je n’ai pas de shakes de sommeil.

Katy Perry sur le tournage de « American Idol ». Eric McCandless via Getty Images

Perry a dit qu’elle était « super bénie » et reconnaissante d’avoir de l’aide, ajoutant notamment : « Mais je veux aussi participer. »

En tant que mère qui travaille, qui jongle également avec sa résidence à Las Vegas et son concert « American Idol », il manque des moments clés dans la vie de sa fille qui la dérangent.

«Elle a 2 ans, donc elle est à ce point où c’est comme si elle disait de nouveaux mots tous les jours et l’autre jour, elle disait juste des mots que je ne lui avais pas appris et je me disais: ‘D— it. Cela ne me fait pas du bien », a-t-elle déclaré.

Quant à la parentalité de Bloom, elle a dit: « Papa est le meilleur. »

Perry a également mentionné que faire sa résidence Resorts World Vegas, qui se déroule à nouveau en octobre, lui donne la chance de déposer Daisy à la garderie et de rentrer chez elle le lendemain matin.

Bien que le couple n’ait pas partagé de photo complète de leur fille, ils ont parlé d’elle au fil des ans. En août, la chanteuse de « Roar » a traité sa fille de « jambon », en disant à People : « Elle aime se déguiser. Elle n’est pas très timide.

« Elle adore le ballet. Elle va à l’école de tutu et elle adore ça. C’est très adorable », a ajouté Perry.

Perry et Bloom ont accueilli Daisy en août 2020. La star de « Carnival Row » est également père d’un fils de 11 ans, Flynn, qu’il partage avec son ex-femme Miranda Kerr.