Katy Perry montre son corps d’après-bébé

Peu de temps après la naissance, Katy Perry se montre dans un soutien-gorge d’allaitement et le ventre nu. La chanteuse a donné naissance à son premier enfant fin août et est actuellement en lit d’enfant.

La chanteuse américaine Katy Perry (35 ans) est mère depuis fin août. Avec l’acteur Orlando Bloom (43 ans, “Pirates des Caraïbes”), les deux artistes sont devenus parents d’une fille. Perry n’a pas occulté les circonstances des grossesses avant même la naissance. À quel point il est épuisant d’être lourdement enceinte a été discuté dans ses vidéos YouTube «Smile Sundays», qu’elle a enregistrées dans les semaines précédant l’accouchement.

Dans son dernier article humoristique, la pop star présente maintenant son corps d’après-bébé, y compris le ventre et un soutien-gorge d’allaitement spécial qui aide à pomper le lait maternel, dans une histoire Instagram – debout à moitié nue devant un évier. Mais Perry ne veut évidemment pas le faire sans glamour – à l’occasion de la cérémonie des «MTV Video Music Awards», la chanteuse, actuellement au lit, orne son post du logo de l’important prix de la musique et d’un symbole de caméra avec une lumière clignotante.

Message d’autodérision

Perry étiquette également les soutiens-gorge et les sous-vêtements en référence au fabricant à la manière des influenceurs – mais pas des marques de mode à la mode, mais des entreprises pratiques pour le matériel d’allaitement et de naissance. En plus de sa coiffure et de son maquillage, la chanteuse a ajouté «by Exhaustion», en anglais: «Made out of exhaustion». De plus, la chanson de Perry «Not the End of the World» de son album actuel «Smile» joue en arrière-plan.

Perry et Bloom sont apparemment dans le bonheur parental depuis leur naissance. Le couple a annoncé la bonne nouvelle le 27 août. Ils ont non seulement affiché une photo d’eux tenant la main de leur Daisy Dove, mais également un appel via l’UNICEF demandant des dons pour de meilleurs équipements obstétriques et médicaux dans les régions négligées. Parmi les nombreux sympathisants de premier plan figuraient la politicienne Hillary Clinton (72 ans) ou Blooms-Ex et le mannequin Miranda Kerr (37 ans), avec qui il a leur fils Flynn (9 ans).

