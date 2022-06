Katy Perry laisse un gros pourboire à une serveuse qui s’est « ridiculisée »

Comme de nombreuses célébrités le font en public, Perry a quelque peu dissimulé son identité en portant un chapeau et des lunettes de soleil, mais cela n’a pas empêché un certain nombre de personnes au café de la reconnaître. Malheureusement, Paull n’était pas une de ces personnes.

« Elle a été vraiment gentille tout le temps et elle a géré ça comme une championne. Je pense que c’est en partie parce que je ne la reconnaissais pas qu’elle était tellement détendue et détendue à ce sujet », a déclaré Paull.

Elle se souvient: « Je me suis ridiculisée et j’ai dit » pour référence future, nous ne plaçons généralement pas les gens à cette table « . »

Perry aurait promis à la serveuse qu’elle serait « très gentille », et ce n’est que lorsque le manager de Paull l’a alertée de l’identité du client que la serveuse « est devenue rouge et est devenue molle aux genoux ».

« Je n’en avais probablement pas besoin, mais je me sentais idiot, alors je suis allé à sa table et je me suis excusé », a déclaré Paull. « Je ne sais pas pourquoi, j’ai juste été choqué d’avoir agi comme si elle était une décontracté Joe Blow ! »

Suite à l’embarras initial de Paull, la serveuse a déclaré qu’elle « ne pouvait pas croire à quel point la chanteuse était gentille » et a déclaré qu’elle avait laissé un pourboire « beaucoup plus que les 2 € habituels ».

«Elle a demandé mon nom et a eu une conversation avec moi et en partant, elle a traversé le café et m’a fait un câlin et était vraiment gentille avec tout le monde. C’était fou », a déclaré Paull.