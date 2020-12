Katy Perry et Zooey Deschanel sont-ils amis?

Katy Perry et Zooey Deschanel ont longtemps été confondus. Alors que les fans ont souvent évoqué le fait que ces deux-là pourraient être des jumeaux, Deschanel et Perry n’ont pas abordé les similitudes entre leurs looks – c’est jusqu’à récemment.

Tout en discutant en direct sur Instagram, les deux stars ont joué la blague selon laquelle elles avaient une ressemblance frappante l’une avec l’autre en se rappelant les nombreuses fois où elles s’étaient trompées. Même si c’était amusant de regarder Deschanel et Perry interagir en ligne, leur discussion nous a maintenant demandé: ces deux stars sont-elles des amis?

Zooey Deschanel et Katy Perry | Jesse Grant / WireImage pour Bluprint

Katy Perry avait l’habitude de prétendre qu’elle était Zooey Deschanel pour entrer dans les clubs

Ressembler à une célébrité célèbre a ses avantages, et Perry était assez habituée à ces avantages au début des années 2000 avant de devenir elle-même une énorme star.

Lors d’une vidéo en direct sur Instagram le 21 décembre avec Deschanel, le chanteur de «Roar» a avoué se faire passer pour le Nouvelle fille acteur quand elle était plus jeune pour pouvoir entrer dans les clubs.

«Je dois admettre quelque chose, Zooey,» dit Perry. «Quand je suis arrivé à LA, je n’étais quasiment personne et vous étiez comme si vous deveniez si gros à ce moment-là. C’était comme si Zooey Deschanel dirigeait le monde à ce moment précis.

«Mais je dois vous avouer quelque chose», a-t-elle poursuivi. «Quand je suis arrivé à Los Angeles, je suis allé au club un lot. Et je voulais entrer dans le club et je n’avais pas d’argent, je n’avais aucune influence, je n’avais rien, et parfois je me posais comme toi pour entrer dans le club.

Il s’avère que Deschanel savait déjà ce que faisait Perry à ce moment-là.

«Les gens seraient comme, ‘Je t’ai vu!’ « la ELFE a rappelé l’acteur en riant. «Mais je suis un bon deux-chaussures et les gens ont continué, je t’ai vu sortir! J’ai établi un contact visuel avec vous! Et je me suis dit « Non! » Et puis tout le monde a continué à me parler de cette fille Katy, Katy, qui vous ressemble, ‘et je me dis:’ Qui est cette Katy? ‘ »

Finalement, Deschanel et Perry se sont rencontrés en personne et selon l’acteur, elle n’avait aucun rancune envers les singeries de la chanteuse.

«Quand je t’ai rencontré, j’étais tellement soulagé, parce que tu es si jolie», a déclaré Deschanel. «Vous ne savez jamais quand les gens disent que vous ressemblez à quelqu’un, et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, elle est magnifique. Je vous remercie.' »

Zooey Deschanel apparaît dans le nouveau clip de Katy Perry

Bien que cela fasse des années que Perry se soit fait passer pour Deschanel, il y a encore des gens, même des créatures extraterrestres, qui les confondent.

Dans le dernier clip de la chanteuse, «Not the End of the World», des extraterrestres à la peau bleue enlèvent Deschanel pensant qu’elle est Perry, qu’ils souhaitent sauver avant que notre planète épuisée ne disparaisse prématurément.

Malgré ses allégations de malentendu, personne ne croyait Nouvelle fille étoile. Toujours la penseuse rapide, elle joue avec les extraterrestres, essayant Rêve d’adolescent-era costumes et accessoires dans l’espoir qu’elle et ses compagnons de voyage pourront sauver la Terre.

Deschanel parvient finalement à sauver le monde en tirant sur Internet du monde entier et célèbre la victoire en interprétant «Not The End of the World» de Perry aux extraterrestres enthousiastes.

Beaucoup ont adoré la vidéo et son concept hilarant. Même l’ancien rival de Perry, Taylor Swift, était un fan du projet, tweeter « CECI EST GENIUS », avec un GIF de Deschanel souriant et agitant ses bras.

Katy Perry et Zooey Deschanel sont-ils amis?

Avec la façon dont Perry et Deschanel se sont entretenus sur Instagram Live, il semble certainement que les deux se considèrent comme des amis ou du moins des connaissances.

Bien qu’ils ne se retrouvent peut-être pas de sitôt en raison de leur carrière et de leur maternité respectives, nous ne serions pas surpris qu’ils se touchent au téléphone ou sur les réseaux sociaux de temps en temps.

Qui sait, cela pourrait être le début d’une belle et longue amitié!