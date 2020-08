Katy Perry et Orlando Bloom maintenant en trio: toute l’histoire

27.08.2020 à 23h39

Katy Perry et Orlando Bloom se sont réunis et ont fondé une famille. Les parents sont ravis de la naissance de leur progéniture.

La pop star américaine Katy Perry (35 ans) et l’exportation britannique d’Hollywood Orlando Bloom (43 ans) sont heureux pour leur bébé: leur fille s’appellera Daisy Dove Bloom, comme l’ont annoncé jeudi les deux ambassadeurs de l’Unicef ​​sur le compte Instagram de l’organisation d’aide à l’enfance. . «Nous flottons avec amour et la merveille de l’arrivée saine et sauve de notre fille», y sont cités les parents.

L’UNICEF félicite

«Bienvenue dans le monde, Daisy Dove Bloom! Nous avons l’honneur de présenter le nouveau paquet de joie de nos deux ambassadeurs de l’Unicef ​​», a écrit l’organisation. De nombreux amis célèbres du couple ont félicité: “Félicitations, je suis tellement contente pour vous”, a commenté l’actrice Millie Bobby Brown.

L’acteur Justin Theroux “a accueilli” le bébé et a envoyé “l’amour” à Perry et Bloom.

Katy Perry et Orlando Bloom se tiennent la main

Les parents ont posté une photo en noir et blanc montrant les mains des parents tenant la main d’un bébé. Une image d’une marguerite (en anglais: Daisy, le nom du bébé) orne l’un des ongles de la mère. Perry a peut-être fourni une référence cachée au nom dès le mois de mai, lorsqu’elle a sorti le premier single de son album. La chanson s’appelle “Daisies”. Dans la vidéo d’accompagnement, la femme enceinte Perry a été vue dans une robe fine et blanche qui accentuait sa bosse de bébé dans le vent.

En mars, la grossesse est devenue connue

Perry avait révélé le secret de sa grossesse début mars. Il y avait des rumeurs depuis longtemps que la musicienne et son fiancé auraient un bébé. La femme de 35 ans a annoncé son nouveau clip vidéo sur Twitter dans un clip de quatre secondes. Vous pouvez la voir avec une bosse de bébé. «Vous êtes cordialement invités à la première de« Never Worn White »! Regardez la première YouTube avec moi et discutez avec moi à l’avance! », A-t-elle écrit.

Bloom a déjà un garçon de neuf ans issu de son mariage avec la top modèle australienne Miranda Kerr. Il est avec Perry depuis 2016.

Un couple de célébrités socialement engagé

Les parents sur le site de l’Unicef ​​placent la nouvelle de la naissance de leur fille dans un contexte plus large: “Nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre l’expérience d’une naissance aussi paisible que la nôtre.” Système de santé trop peu d’employés, «et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt – principalement pour des raisons évitables».

Puis Perry et Bloom demandent des dons pour de meilleurs soins de santé pour les femmes dans le besoin et concluent par un appel qui fait allusion aux noms de leur fille et de leur père: “Nous espérons que vos cœurs s’épanouiront de générosité.”

