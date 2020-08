Katy Perry et Orlando Bloom: le bébé est là!

27.08.2020 à 08h23

La fille de Katy Perry et Orlando Bloom est née. Le couple de célébrités a également déjà révélé le nom du petit.

La chanteuse Katy Perry (35 ans) et la star hollywoodienne Orlando Bloom (43 ans, «Pirates des Caraïbes») sont devenues parents. La femme de 35 ans a donné naissance à sa fille Daisy Dove Bloom.

Le couple de célébrités a annoncé la naissance de leur premier enfant via l’UNICEF – Perry et Bloom sont les ambassadeurs du Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Sur le compte Instagram, les nouveaux parents ont déclaré à propos d’une photo en noir et blanc montrant une main du bébé agrippant le pouce de Bloom et étant tenue par la main de Perry: «Nous flottons avec amour et en sommes heureux. arrivée sûre et saine de notre fille. “

Source: instagram.com

Katy Perry et Orlando Bloom ont également déclaré: «Nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que possible.» Il y a encore une pénurie de personnel médical dans les communautés du monde entier, «toutes les onze secondes si une femme enceinte ou un nouveau-né décède pour des raisons qui pourraient être évitées ». La situation s’est aggravée depuis la pandémie corona: «En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur car plus que jamais nous nous sentons pour les parents qui ont des problèmes.» Les deux stars ont également demandé des dons.

Daisy Dove Bloom est le premier enfant de Katy Perry et le deuxième de Bloom. L’acteur a un fils avec son ex-femme Miranda Kerr (37 ans), Flynn a neuf ans. Bloom et Perry se sont fiancés en février 2019 et ils sont en couple depuis 2016.

(hub / spot)