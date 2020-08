Katy Perry et Orlando Bloom accueillent leur petite fille Daisy Dove Bloom

Daisy Dove Bloom est là!

Katy Perry et Orlando Bloom ont enfin accueilli leur premier enfant. Jeudi matin (27 août), le couple a annoncé l’arrivée de leur petit paquet de joie – une petite fille qu’ils ont nommée Daisy Dove Bloom – de la manière la plus douce possible.

L’Unicef, une organisation caritative pour enfants, a partagé une photo de leurs nouveaux ambassadeurs de bonne volonté, Katy Perry et Orlando, tenant la petite main de Daisy sur Instagram. Le couple a également ajouté une déclaration, choisissant d’honorer des parents moins fortunés qui avaient également accueilli des bébés pendant la pandémie de coronavirus.

LIRE LA SUITE: Katy Perry confirme qu’elle est enceinte d’une vidéo hilarante sur Instagram en direct

La légende disait: “Bienvenue dans le monde, Daisy Dove Bloom! Nous sommes honorés de vous présenter les ambassadeurs de bonne volonté @KatyPerry et le nouveau paquet de joie de @ OrlandoBloom.” Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée saine et sûre de notre fille “. Katy et Orlando nous l’ont dit: «Mais nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre.

Voir ce post sur Instagram #Repost @unicef ​​・ ・ ・ Bienvenue dans le monde, Daisy Dove Bloom! Nous sommes honorés de vous présenter le nouveau paquet de joie des Ambassadeurs de bonne volonté @KatyPerry et @ OrlandoBloom. ⠀ ⠀ «Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée saine et en bonne santé de notre fille», nous ont dit Katy et Orlando. ⠀ ⠀ «Mais nous savons nous sommes les plus chanceux et tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre. Partout dans le monde, les communautés connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables. Depuis le COVID-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger en raison du manque accru d’accès à l’eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous compatissons plus que jamais avec les parents en difficulté. ⠀ ⠀ «En tant qu’Ambassadeurs itinérants de l’UNICEF, nous savons que l’UNICEF est là, sur le terrain, faisant tout ce qu’il faut pour s’assurer que chaque femme enceinte a accès à un agent de santé qualifié et à des soins de santé de qualité. Pour célébrer le cœur que nous savons que notre fille a déjà, nous avons créé une page de dons pour célébrer l’arrivée de DDB. En les soutenant, vous soutenez un départ sûr dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que votre ♥ ️ pourra s’épanouir avec générosité. ⠀ ⠀ Avec gratitude- ⠀ ⠀ Katy & Orlando. ”⠀ ⠀ Veuillez appuyer sur le lien dans notre bio pour soutenir le cadeau le plus précieux: un enfant en bonne santé. Un post partagé par Orlando Bloom (@orlandobloom) sur 26 août 2020 à 21h31 PDT

«Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables. Depuis le COVID-19, de nombreux nouveaux-nés sont menacés en raison du manque accru d’accès à l’eau , du savon, des vaccins et des médicaments qui préviennent les maladies.En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous compatissons plus que jamais aux parents en difficulté.

<< En tant qu'ambassadeurs itinérants de l'UNICEF, nous savons que l'UNICEF est là, sur le terrain, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que chaque femme enceinte a accès à un agent de santé qualifié et à des soins de santé de qualité. Pour célébrer le cœur, nous connaissons déjà notre fille a, nous avons créé une page de dons pour célébrer l'arrivée de DDB. En les soutenant, vous soutenez un départ en toute sécurité dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que votre [heart emoji] peut fleurir avec générosité. Avec gratitude, Katy et Orlando. '"

Daisy est le premier enfant de Katy, mais c’est le deuxième d’Orlando. L’acteur partage son fils Flynn, âgé de neuf ans, avec son ex-femme Miranda Kerr.

Daisy n’est pas non plus le seul “bébé” que Katy doit livrer cette semaine, le sixième album très attendu de la chanteuse sortira vendredi (28 août) après que sa date de sortie originale ait été retardée en raison de la pandémie. Quelle semaine!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂