Katy Perry a présenté sa nouvelle gamme de tongs: mèmes et réactions

Quelques mois seulement après la naissance de la première fille de Katy Poiré, maintenant, l’actrice et la chanteuse ont de nouveau fait la une. Cette fois, ce n’est pas pour une nouvelle chanson, ni pour un nouveau rôle dans un film, mais pour son effort le plus récent.

Katy a publié un article sur Facebook présentant une nouvelle série de sandales d’été appartenant à sa ligne de chaussures le Geli, sorti en 2019.

L’actrice des Schtroumpfs a posté une photo avec une variété de nouvelles tongs faisant la promotion d’une réduction de 10% pour Noël. Le plus frappant est qu’ils sont très similaires à une autre ligne de chaussures qui est devenue très populaire dans les années 1990 au Mexique.

Cependant, ses partisans ont réagi de manière très amusante et ont fait beaucoup de mèmes.

Les premières réactions ont été liées au prix du même et les utilisateurs de Facebook ont ​​plaisanté avec la livraison du produit, demandant un remboursement et plus encore.

Neta Je fais un effort pour me concentrer sur mes boucles d’oreilles mais ensuite je me fais taguer comme ça et je ne fais pas de bêtises (je détesterais être le community manager de Katy Perry en ce moment) pic.twitter.com/RbcN914zB5 – miguel r del toro (@jmr_toro)

17 décembre 2020





Mais rapidement, la nouvelle est arrivée sur Twitter et les utilisateurs ont envahi le réseau social avec des mèmes trolling la chanteuse et parlant de la qualité de ses sandales.

Avec ces sandales que vend Katy Perry, tu descends la rue … je pense. pic.twitter.com/A4naew61aY – cible. . (@swiftsabs)

17 décembre 2020





Avec ces sandales que vend Katy Perry, tu descends la rue … je pense. pic.twitter.com/A4naew61aY – cible. . (@swiftsabs)

17 décembre 2020





Pour le moment, Katy Perry n’a pas répondu aux commentaires des utilisateurs, mais a-t-elle vendu de nombreuses paires?