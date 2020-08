Katy Bähm: “Simone est le serpent le plus faux du pays”

28.08.2020 17h32

Dans l’interview après la sortie de “Celebrity Big Brother”, Katy Bähm a trouvé des mots clairs pour l’ex-colocataire Simone Mecky-Ballack.

La drag queen Katy Bähm (28 ans), de son vrai nom Burak Bildik, a raté de peu la finale de la saison de «Celebrity Big Brother» cette année. C’était sixième. Dans le Märchenland, Bähm a été particulièrement perceptible en raison du problème avec Simone Mecky-Ballack (44). Il y a également eu des malentendus avec Elene Lucia Ameur (26 ans). Dans un entretien avec l’agence de presse spot sur l’actualité, Katy Bähm règle des comptes avec ses ex-colocataires.

Êtes-vous soulagé ou déçu de ne pas être en finale?

Katy Bähm: En partie, en partie. Bien sûr, j’aurais aimé être en finale, mais j’étais vraiment heureux de sortir et de pouvoir enfin manger quelque chose de décent. Cela sape déjà ma force. Lors de mon dernier jour, tout ce que nous avions était de la farine d’avoine et un morceau de pain. Sinon, nous n’avions rien à manger. De cela, j’étais assez soulagé, plus que si je devais partir plus tôt.

Vous vous êtes disputé plus d’une fois au pays des merveilles. Êtes-vous nerveux?

Um: Bien sûr, mes nerfs étaient un peu nus. Mais j’ai surtout rendu aux gens ce qu’ils provoquaient. Je n’ai jamais été le point de départ d’une dispute. Par exemple avec Ella [Elene Lucia Ameur, Anmerk. d. Red.] – Je m’entendais si bien avec elle. Je me suis occupé d’elle, je me suis assise dans la baignoire avec elle parce qu’elle le voulait, je l’ai construite et j’ai essayé de rester en contact avec elle tout le temps pour qu’elle soit un peu occupée. Si vous ne la teniez pas occupée, vous aviez le sentiment qu’elle était un peu folle à l’intérieur. Quand elle a dit quelles personnes étaient là pour elle et qui ne l’étaient pas, je me suis sentie trahie par elle. J’ai été déçu et je me suis senti arnaqué d’avant en arrière. J’ai ensuite essayé de lui parler, ce qu’elle a refusé et nous avons tous réalisé qu’Ella avait besoin d’une aide psychologique. Werner et Kathy les ont également interrogés à ce sujet. Mais peu importe ce que nous faisions, c’était toujours faux.

Et comment était-ce avec Simone Mecky-Ballack?

Um: C’était tellement amusant. Avant de nous disputer autour du feu de camp, je n’avais aucun problème avec elle. Je me suis excusé pour notre malentendu au mur, qui a été résolu. Mais elle avait déjà blasphémé contre moi avant ce que plusieurs résidents du château m’ont dit. Puis elle a paniqué au feu de camp. En partant, elle s’est plainte: «Vous êtes la personne la plus ennuyeuse. Vous me faites chier tout le temps. Vous vous mettez toujours au premier plan. »Pour moi, c’est le faux serpent de la nation. Elle n’a même pas essayé de me parler à l’avance. Elle me souriait toujours faux et se moquait de maman. Puis j’ai éclaté mon col. Je l’ai alors appelée «Madame». Est-ce un si mauvais mot? J’ai juste pensé: “Qu’est-ce qui est cassé dans ta tête?” Il ne manquait que cinq centimètres et elle m’aurait claqué. J’aurais aimé autoriser cela aussi, alors vous auriez vu quel genre de caractère elle a. Cela n’aurait pas non plus été mauvais pour la station. Mais certains sont intervenus.

Après avoir déménagé, Simone Mecky-Ballack a déclaré qu’elle avait “conclu avec vous”. Est-ce la même chose pour vous ou voulez-vous clarifier quelque chose?

Um: elle était tellement fausse, je ne lui parlerai plus. Je pensais que nous étions à un bon niveau, elle a même dit que j’étais aussi mignon qu’Olaf de “The Ice Queen” et voulait m’inviter. Mais le jour où Werner m’a donné la protection de la nomination et qu’elle a été annoncée, elle a roulé des yeux et a dit: «Oui, bien sûr, vous devez vous mettre à nouveau au premier plan!» Sa réaction m’a montré à quel point elle m’a vraiment parlé. des stands. J’ai fini avec cette femme. Il est imbattable dans la fausseté.

Serez-vous vu plus souvent sans maquillage en public à l’avenir?

Um: Je n’avais aucun moyen de me maquiller au pays des contes de fées, même si je le voulais. C’était aussi une petite cure de désintoxication pour ma peau. Je n’ai probablement pas eu une barbe comme celle-ci depuis trois ou quatre ans. J’aime ça, mais Katy est mon travail et ma source de revenus. Par conséquent, je continuerai bien sûr à être considéré comme une drag queen. Je continue de publier la comparaison avant-après de Burak à Katy sur Instagram. Mais je suis la même personne et je me montre en public en fonction de ce que je ressens. Il n’y a pas de directives fixes pour moi.

À qui accordez-vous la victoire?

Um: Je donne le plus la victoire à Ikke ou Kathy parce qu’ils étaient les plus authentiques pour moi tout le temps. Au Märchenland, j’aurais certainement dit Werner, mais le fait qu’il m’ait nommé, même s’il avait dit avant que j’étais du bon côté avec lui, m’a frappé et m’a aussi choqué.

(cam / spot)