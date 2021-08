Katsuki Bakugo mourra-t-il dans My Hero Academia ?

Katsuki Bakugo est également connu sous le nom de Kacchan. Dès le début, nous l’avons vu confiant quant à ses pouvoirs et intimidant Deku. Il était également connu comme un enfant prodige dans son école pour être sélectionné en UA. Au début, nous avons vu un côté méchant de lui, cependant, après que les deux aient été sélectionnés en UA, il a dû faire face à de nombreuses défaites dont de Deku lui-même. Depuis, beaucoup de choses ont changé chez lui.

Dans cet article, nous discuterons de toutes les possibilités qui ont conduit à la controverse relative à la mort de Bakugo dans My Hero Academia. Il a aussi soif de victoire ce qui le fait sourire en pleine bataille. Katsuki est athlétique, bon au combat, la capacité de planification stratégique réside également dans ses improvisations. Il a sa fierté et a un fort sentiment de gagner ses combats sur la base qu’ils ont été équitablement combattus.

Dans MHA, nous avons vu beaucoup de morts depuis le conflit entre l’armée de libération paranormale et Pro Heroes. Endeavour, Aizawa, Torino, Midnight faisaient partie des héros que nous avons perdus. Cependant, dans le combat, les saints sont tellement meurtris et battus par cette bataille que même s’ils l’emportent, ils seraient impuissants lorsque Gigantomachia apparaîtra. Maintenant, cela soulève la question de ce qui est stocké pour Bakugo ! Tout au long du manga, nous l’avons vu faire un long chemin en termes de développement de personnage ainsi que d’affûtage de ses compétences dans les combats. lentement, il a commencé à reconnaître Deku comme un meilleur héros.

Nous l’avons vu ravaler sa fierté et se transformer en un meilleur héros. Avec le temps, il se soucie de Deku tout comme All Might. Bakugo est l’un des personnages importants avec une bonne base de fans pour être tué aussi facilement. Il a également joué un rôle important dans le développement du personnage de Midoriya.

La rumeur était à l’origine partie d’une vidéo Youtube avec le titre La mort de Bakugo a fait pleurer tout le monde. C’était une blague et rien de plus. À la surprise générale, la personne décédée dans la scène était Kirishima et non Bakugo. Avec Deku s’approchant plus près pour faire face à son véritable ennemi Tous pour un. Les combats deviennent intenses où même les personnages forts perdent les batailles. Cependant, compte tenu du chaos actuel, Deku a besoin de Bakugo et des autres héros puissants et, par conséquent, les chances que Bakugo meure de sitôt sont minces.