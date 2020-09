Katie Price veut se réconcilier avec ses voisins en colère

09/01/2020 11h27

Katie Price a invité ses voisins à se réconcilier lors d’un goûter après s’être plaints du bruit de leur maison.

La femme de 42 ans a donné à ses voisins le rameau d’olivier et leur a fait une offre de paix en les invitant à prendre le thé. Est-il vrai que les voisins en colère sont à nouveau bien disposés?

Le goûter de Katie Price

En effet, les résidents près de sa maison de Surrey, pour laquelle Katie paie environ 4700 € par mois de loyer, se sont plaints des aboiements bruyants de son chien Blade.

Maintenant, Katie est censée organiser un goûter pour apaiser les autres habitants du village endormi où elle vit. Mais la célébration ne peut pas encore avoir lieu.

Elle doit attendre

L’événement devrait avoir lieu dès que le gouvernement britannique assouplira les mesures contre la propagation du virus corona. Un initié a maintenant déclaré à “The Mirror Online”:

«Katie Price ouvre les bras pour saluer ses voisins après qu’ils ont montré à quel point ils sont agacés. Dès que la réglementation gouvernementale le permettra, Katie adorerait connaître tous ses voisins. “

Elle a toujours été généreuse

Katie Price a toujours été très généreuse et sociale et a donc naturellement eu l’idée du goûter. Apparemment, cela devrait être un goûter avec style – difficile à croire avec l’ancienne salope des stands:

“Katie veut que ses voisins apprennent à la connaître”, a déclaré l’initié, “pas la version de potins qui l’entoure toujours.”

Cassé les deux pieds

Katie Price s’est cassé les pieds dans un terrible accident alors qu’elle était en vacances en Turquie après avoir sauté d’un mur. Depuis lors, la douleur a apparemment été si grave que l’actrice de télé-réalité ne peut même pas avoir quelques bouchées.

En conséquence, elle a déjà perdu plus de trois kilos en très peu de temps. «Katie prend tous ces analgésiques en ce moment, mais elle n’arrive tout simplement pas à dormir et elle souffre tellement. Elle ne mange plus rien non plus, ce qui est vraiment inhabituel pour elle. Elle a déjà perdu plus de trois kilos depuis l’opération », a déclaré un porte-parole de la femme de 42 ans à Sun Online.

