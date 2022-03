Katie Price vend ses plus gros implants mammaires pour 1 million de livres sterling

Katie Price décharge apparemment ses plus gros implants mammaires qui ont été conservés dans un coffre-fort pour la modique somme de 1 million de livres sterling.

Price a montré les résultats de sa dernière procédure dans une vidéo YouTube visitant sa suite d’hôtel de luxe en Thaïlande, où elle passe des vacances avec son fiancé Carl Woods.

Crédit : Instagram/@katieprice

Elle a récemment subi le couteau en Turquie qui a été prétendu être son «plus gros travail de seins à ce jour», ainsi que ce que l’on pense être sa 13e intervention chirurgicale pour améliorer ses seins.

Sa première amélioration mammaire remonte à 1998, ce qui l’a amenée à un 32C, et en 2015, l’ancien mannequin s’est fait retirer ses implants en raison de complications médicales.

Cependant, cela n’a pas arrêté le Ma vie folle star de passer sous le couteau et elle est emmenée sur Instagram pour clarifier certaines choses … ainsi que pour mettre certaines choses en vente.

« Ils disent que mon 13e travail sur les seins ressemble plus à un 24e travail sur les seins… Je dois dire qu’ils ne sont pas mes plus gros, mes plus gros sont dans un coffre-fort à vendre pour un million de livres sterling pour des demandes de renseignements ou par e-mail », a-t-elle écrit dans une histoire Instagram ce week-end .

Mais ce n’est pas la première fois que Price propose de vendre ses anciens « actifs ».

L’histoire Instagram de Katie Price confirmant que ses seins sont en vente. Crédit : Instagram/@katieprice

En 2016, la star de télé-réalité a offert ses anciens seins sur les réseaux sociaux avec un prix exorbitant.

« Mes implants mammaires 4 vendent 1 000 000,00 € par e-mail [email protected] 2 achetez, faites une offre ou pour plus d’informations !

« Les offres sérieuses, seules toutes les autres ne seront pas lues et supprimées », avait-elle tweeté plus tôt.

À l’époque, même ses fans les plus fidèles pensaient qu’il s’agissait peut-être d’un poisson d’avril – mais non, Price était très sérieux quant à la vente de ses implants.

Plus tôt en parlant à The Sun, le mannequin a déclaré qu’elle avait déjà fait réduire ses seins: « La première opération que j’ai subie était inconfortable.

« Ces seins sont allés en Amérique, en Angleterre, en Belgique et maintenant ce sont des seins de Turquie. Je viens de les faire réduire.

« Mes anciens implants – je les ai dans un sac – ils faisaient mille CC et, Jésus, quand je les tiens, ils étaient vraiment lourds.

Crédit : YouTube/Katie Price

« Je pense que j’en ai 795, donc c’est beaucoup plus petit et ils se sentent plus petits. Je suis tellement excité parce que je vais enfin pouvoir porter des vêtements dans lesquels je n’ai pas l’air gros. »

Lors d’une récente apparition dans l’émission du petit-déjeuner de Lorraine Kelly, l’animatrice a supplié Price de ne plus faire de travail.

« Tu parles comme ma mère ! J’ai eu un lifting des sourcils et ma mère m’a dit : « Pourquoi tu fais ça ? »

« J’ai dit ‘Maman, j’ai la quarantaine et j’ai eu toute ma carrière naturelle sauf mes seins et je vais me faire opérer.’ C’est ce que je veux, accepte-le, ne te rends pas fou.