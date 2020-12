Katie Hill poursuit son ex-mari et Daily Mail pour «  porno non consensuel  »

L’ancienne membre du Congrès Katie Hill poursuit son ex-mari et les propriétaires du Courrier quotidien pour avoir prétendument distribué du «porno non consensuel» en publiant des photos d’elle nue.

Hill, qui a été la première personne ouvertement bisexuelle de Californie élue au Congrès, a été contrainte de démissionner l’année dernière à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec un membre du personnel du Congrès.

L’affaire a été révélée lorsque des images de nu et des messages intimes ont été diffusés dans les médias dans le cadre de ce que Hill a appelé une «campagne de dénigrement» dirigée par son ex-mari prétendument «abusif».

Elle a maintenant lancé un procès contre son ex et les médias qui ont publié les images – le Daily Mail et Redstate.com – disant que le premier amendement ne donne pas «carte blanche» pour «dégrader sexuellement et dénoncer les fonctionnaires».

Le procès de 41 pages demande des dommages-intérêts non spécifiés pour détresse émotionnelle et violation de la loi de l’État en publiant des détails privés dans «une vengeance vendetta».

L’action en justice intervient deux semaines après qu’un juge a approuvé une ordonnance d’interdiction temporaire contre Kenny Heslep, l’ex-mari de Hill, lui ordonnant de rester à 100 mètres de son ex-femme, de ses proches et de ses animaux de compagnie.

En demandant l’ordonnance, Hill a déclaré qu’elle craignait pour sa vie et a détaillé 15 ans d’abus présumés de la part de Heslep, y compris des accusations selon lesquelles il l’avait étranglée, menacée avec une arme à feu, abusé de ses animaux de compagnie et publié des photos sexuellement explicites d’elle.

Pourtant, cette ordonnance restrictive a causé des dommages continus à la carrière du législateur, affirment ses avocats, car elle a incité certains médias à «l’humilier davantage, plus fort, plus fort et plus vicieusement; même publier de nouvelles images nues dont ils savent qu’elles ont été prises et diffusées sans le consentement de Hill ».

le Courrier quotidien a publié une de ces images le 11 décembre, trois jours après que Hill ait obtenu la commande: une autre photo d’elle nue prise par son ex-mari.

«Tous les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que Hill avait une attente raisonnable que le matériel resterait privé», a déclaré la poursuite de Hill.

Katie Hill a longtemps cherché à lutter contre la campagne médiatique abusive contre elle, engageant un avocat de la vengeance en pornographie au moment où elle a démissionné de son poste.

«Je pars à cause d’une culture misogyne qui a joliment consommé mes photos nues, capitalisé sur ma sexualité et a permis à mon ex abusif de continuer ces abus, cette fois sous le regard de tout le pays», a-t-elle déclaré dans son dernier discours en tant que membre du Congrès.

RoseActualités a contacté le Daily Mail et Redstate.com pour commentaires.