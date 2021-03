Katie Couric révèle pourquoi elle ne voudrait pas accueillir «Jeopardy!» à plein temps

Il y a deux semaines, Katie Couric a fait quelque chose qu’aucune autre femme n’avait fait: elle est devenue animatrice sur « Jeopardy! »

En tant que membre d’un flux continu d’hôtes invités prolongés intervenant pour remplir les chaussures du regretté hôte Alex Trebek, Couric, 64 ans, était parfaitement sur le point et dit qu’elle a eu beaucoup de «plaisir» à lire toutes les réponses. Mais comme elle l’a révélé dans une interview lundi avec Poynter, ce n’est pas un concert qu’elle voudrait à plein temps.

«Je ne pense pas», a-t-elle répondu lorsqu’on lui a demandé de prendre en charge le créneau (si offert) à long terme. « C’était une chose vraiment amusante à faire. J’adore ce que je fais maintenant. J’ai une flexibilité incroyable. »

Ce que fait l’ancienne co-présentatrice de 45secondes.fr (qui était avec l’émission de 1991 à 2006), c’est gérer sa propre organisation de presse, une avec de nombreux tentacules: un bulletin d’information, un podcast et un site Web, en plus de créer un journalisme original et des séries scénarisées. Son mémoire, « Unexpected », doit sortir en octobre.

Mais « Jeopardy! » était un vrai changement de rythme et une façon de se remettre en question.

« J’étais assez nerveuse quand je suis entrée sur le terrain de Sony et très nerveuse quand je suis entrée dans le studio », a-t-elle déclaré. « Mais tout de suite, ils m’ont mis à l’aise. Mike Richards, le producteur exécutif, a déclaré: » Nous n’allons pas vous laisser paraître mal « . Et je me suis instantanément détendu et j’ai su qu’ils me soutenaient. «

Elle a pu répéter pendant une journée. Elle a reçu les indices du spectacle « comme s’ils livraient le code nucléaire », a-t-elle déclaré. « En gros, je devais promettre mes économies si je divulguais l’un des indices à qui que ce soit. Ils étaient vraiment sérieux à ce sujet. »

Après cette journée de répétition, elle a tourné cinq spectacles le deuxième jour et cinq autres le troisième. «C’était très sensible au COVID et ils avaient mis en place des protocoles sérieux, ce qui le rendait encore plus difficile car je ne pouvais m’approcher de personne et quand je les interviewais, je ne pouvais pas me rapprocher ou quoi que ce soit du genre», se souvient-elle. , ajoutant que lorsque quelqu’un lui donnait des notes, ils les posaient sur le sol et Couric devait sortir et les ramasser.

Heureusement, plus elle faisait de spectacles, plus elle devenait détendue avec le format. Mais il y avait toujours la peur de ne pas lire correctement les indices. « C’est assez épuisant d’en faire cinq en une journée – juste pour s’assurer que vous prononcez tout correctement », a-t-elle déclaré. « Ils vous donnent ces termes latins compliqués. Mes filles l’auraient vraiment écrasé, mais je ne parle pas vraiment latin. … J’ai toujours été émerveillé par les candidats. Mais cela m’a vraiment fait apprécier et respecter davantage les candidats. que je l’ai déjà fait. «

En fin de compte, elle dit qu’elle a essayé de personnaliser son séjour dans le jeu télévisé bien-aimé. «J’ai essayé de me l’approprier, comme dirait Paula Abdul, mais aussi de respecter l’institution parce que ‘Jeopardy!’ n’est pas vraiment un jeu télévisé », a déclaré Couric. « Il ne semble pas juste d’appeler cela un jeu télévisé. C’est une institution américaine. »