Kathy Hilton s’associe avec ses filles Paris et Nicky dans des survêtements emblématiques Juicy Couture

Dans un récent chat vidéo animé par Kathy Hilton, les fans de ses filles Paris et Nicky ont eu un aperçu de la nostalgie : le trio était tous vêtu de survêtements en velours Juicy Couture assortis !

« Vivre avec mes filles », a écrit Kathy. « Je me suis tellement amusé à avoir mes deux filles avec moi aujourd’hui ! Des choses excitantes à venir. »

Triplés! kathyhilton / Instagram

Nicky, 37 ans, et Paris, 40 ans, ont opté pour des costumes assortis aux tons roses, tandis que Kathy arborait un look vert sarcelle. Et c’était un rappel bienvenu de la façon dont Paris et Nicky avaient l’habitude de faire basculer le look Juicy Couture au début des années 2000.

« Dès que j’ai enfilé mon premier survêtement Juicy, j’étais obsédé », a expliqué Hilton (qui avec Nicky a été l’inspiration pour « White Chicks ») à Vogue en 2019. « Je suis tombé amoureux de la marque et en gros est devenu mon uniforme. »

Paris Hilton (à g.) et Nicky Hilton à l’aéroport de Melbourne, Australie en 2008. Kristian Dowling / Getty Images

Cette coordination particulière, comme on l’apprend en regardant la vidéo, a été mise en place par Footwear News pour une séance photo. Cela pourrait expliquer pourquoi tous les trois sont faits jusqu’au 9, avec un maquillage incroyable pour compléter les tenues confortables.

Récemment, Kathy est devenue elle-même une star de télé-réalité, après avoir fait partie du casting de la saison de cette année de « Real Housewives of Beverly Hills ». Considérée comme une « amie » de la franchise et non comme un acteur principal, la mère de quatre enfants de 62 ans est rapidement devenue une favorite des fans pour sa personnalité étrange et farfelue qui peut surprendre certains.

Sa folie était évidente dans le chat vidéo avec ses filles, c’est vraiment une vraie huée. Pendant 15 minutes, les Hilton essaient d’abord de savoir s’ils sont en direct, que faire avec tant de gens qui laissent des commentaires et comment admettre Kyle Richards (la co-vedette de « Real Housewives of Beverly Hills » de Kathy et son demi-soeur) dans le chat vidéo.

C’est comme faire partie d’une conversation téléphonique, avec Kathy demandant « Peut-elle nous entendre? » puis essayer de faire savoir à Kyle qu’elle a quelque chose d’important à lui dire. Il y a un peu sur la nouvelle ligne de chaussures French Sole de Nicky, puis ils répondent aux questions du public tout en plaisantant les uns avec les autres. Paris admet même qu’elle peut être timide devant la caméra.

Juicy Couture était l’uniforme du jour pour les Hilton (c’est Paris à gauche, Nicky à droite), vu ici en Australie en 2008. Newspix via Getty Images

À environ 10 minutes, Nicky et Paris commencent à s’embrasser et Nicky décolle, mais Kathy évoque ensuite la nouvelle émission Netflix de Paris, « Cooking with Paris » et ils parlent des joies du « pain de viande froid avec du ketchup » et annonce qu’ils sont à la recherche de lieux de mariage pour les noces à venir à Paris.

C’est une recette dont on ne se lasse pas ! T’envoyer tout les cœurs, Mme Hilton !