Kathy Hilton est une multi-trait d’union à part entière. De son passage en tant qu’enfant actrice à ses apparitions dans plusieurs émissions de télé-réalité, en passant par son côté entrepreneurial pour lancer des projets comme la collection de robes de soirée Kathy Hilton, elle a passé la plus grande partie de sa vie et de sa carrière à se faire un nom. .

Cependant, pour la femme de 62 ans, l’une des choses dont elle est la plus fière est à quel point ses deux filles Paris, 40 ans, et Nicky, 38 ans, se sont avérées gentilles après avoir été un incontournable de la culture pop et fourrager pour les potins de célébrités. pendant plus de la moitié de leur vie.

« Ils sont tellement terre-à-terre », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI sur Zoom. « Si quelqu’un monte à sa table et veut prendre une photo, c’est comme ‘Bien sûr, oui, oui.’ Si nous sommes à Las Vegas et qu’il y a beaucoup de grands gardes du corps qui disent « Non, non, non », Paris dira : « Vous savez quoi, s’il vous plaît, ne faites plus jamais ça. » Ne fais pas ça.’

Plus récemment, Hilton a pu être vue dans la série de téléréalité originale Peacock «Paris In Love», qui suivait sa fille alors qu’elle se préparait pour son mariage en novembre avec le capital-risqueur Carter Reum.

En apercevant Hilton à la télévision, en particulier lorsqu’elle est apparue dans la saison 11 de « Real Housewives of Beverly Hills », il est facile de supposer qu’elle serait immunisée contre les pensées et la perception des gens à son égard étant donné à quel point elle semble confortable et confiante en elle-même. . Ce n’est peut-être pas toute la vérité pour elle, cependant.

« En fin de compte, devinez quoi ? Nous nous en soucions tous vraiment », a déclaré Hilton. « Cela me ferait mal de penser que j’ai blessé quelqu’un. Si quelqu’un disait que je l’ai blessé ou offensé, je ne dormirai pas, alors je m’en soucie. Et si quelque chose est écrit sur moi ou sur l’un des membres de ma famille, les gens disent ‘Oh, ne fais pas attention. Vous ne connaissez pas cette personne, qui s’en soucie ? Et je me dis que je m’en soucie.

Kyle Richards et Kathy Hilton sur « Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ». NBCUniversel

Bien qu’elle se sente à l’aise comme elle-même et sache quand être polie, lorsqu’elle s’est impliquée dans la série, elle a dit qu’elle s’était dit : « Je sais que je ne suis pas une battante et j’aime toutes ces filles. » Certains que je ne connaissais pas encore, mais je savais que je les aimerais. Et si je ne le faisais pas, je serais très diplomate. Je ne me retiens pas, mais je suis le genre de personne qui est exactement ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

L’un de ces cas comprenait un moment au cours d’un épisode de l’émission de téléréalité où une conversation tendue était en cours dans la maison de sa demi-soeur, Kyle Richards. Cependant, au milieu du drame, on pouvait voir Hilton renifler une énorme bougie parfumée à la canne en bonbon, qui, bien sûr, est devenue un succès auprès des téléspectateurs.

En ce qui concerne son avenir dans « Real Housewives of Beverly Hills », eh bien, Hilton n’a pas grand-chose à dire à ce sujet. Elle n’a toujours pas confirmé publiquement si elle reviendrait ou non pour la saison 12. Au lieu de cela, tout ce qu’elle peut dire aux fans est: « Restez à l’écoute! »

Alors que les fans retenaient le souffle au sujet du retour de Hilton, elle a d’autres projets en cours. L’une de ses nouvelles entreprises comprend un partenariat avec Yelp pour partager ses conseils divertissants pour les vacances, ainsi que certaines de ses entreprises locales préférées.

« Mon assistant m’a fait entrer dans Yelp il y a environ quatre ans », a-t-elle expliqué. « Si nous conduisions et que je cherchais du Moyen-Orient ou que nous allions chercher des tacos en direction du centre-ville ou que nous conduisions vers Palm Desert et que nous avons besoin de quelque chose en chemin, nous nous arrêtons et arrêtons Yelp. »

Kathy Hilton prépare les vacances avec l’aide des professionnels locaux de Yelp. SJZ

Hilton utilise Yelp pour découvrir et embaucher des professionnels de la région à qui elle pourrait confier la décoration de sa maison pour les vacances et se préparer à ses tâches d’hôte pour ses célèbres dîners, y compris la recherche de barmans pour l’un de ses shindigs.

« J’aime divertir », a-t-elle déclaré. « J’ai pu trouver des personnes en qui je pouvais avoir confiance. J’organisais un dîner et j’avais besoin d’un barman. Beaucoup d’agences avec lesquelles je travaillais depuis 30 ans ont fermé leurs portes. Maintenant, vous pouvez trouver un barman sur Japper. »

Bien que ses projets de vacances soient un peu plus discrets cette année que l’année précédente, cela ne veut pas dire que ce ne sera toujours pas une soirée Hilton. Paris et Carter seront toujours en lune de miel, mais ses proches restent à la maison de Paris pour surveiller ses chiens, appelés par Hilton « ses petits bébés ». Même avec sa fille aînée absente, Nicky et son mari, James Rothschild, ainsi que leurs deux enfants Lily-Grace et Teddy viendront en ville pour célébrer avec la famille.

« Ce sera vraiment juste de la famille », a-t-elle expliqué. « La veille de Noël, nous allons probablement faire quelque chose de discret. Vous ne pouvez pas manger de la dinde trop de nuits de suite, n’est-ce pas ? Et nous nous lèverons tôt et regarderons le défilé.

Le matin de Noël comprendra également un brunch préparé par Hilton elle-même, ainsi que des activités festives amusantes supplémentaires. « Les petits-enfants seront ici, je vais faire venir des chanteurs et nous allons faire des maisons en pain d’épice et préparer des biscuits pour le Père Noël. »