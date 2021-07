Kathryn Hahn sur le fait d’avoir été « chatouillée » pour les nominations aux Emmy – et de devenir un mème populaire

Kathryn Hahn ne pensait certes pas qu’elle ferait un jour partie de l’univers cinématographique Marvel jusqu’à ce qu’elle participe à « WandaVision ».

L’actrice connue pour ses rôles comiques et dramatiques dans des films et des émissions comme « Step Brothers », « Transparent » et « Private Life » avait également une certaine appréhension à l’idée de jouer Agnes / Agatha Harkness sur le hit Disney +.

Kathryn Hahn a remporté une nomination aux Emmy pour sa performance dans « WandaVision » de Marvel sur Disney+ Jesse Grant / Getty Images

« Je ne me serais jamais vu dans le monde de l’action en direct de Marvel depuis un million d’années de toute façon, alors pour avoir ensuite été dans cette chose et l’avoir fait atterrir comme il l’a fait, tout cela est encore très hors du corps. » Hahn a dit AUJOURD’HUI.

Il a décroché Hahn, 47 ans, une nomination aux Primetime Emmy la semaine dernière pour une actrice de soutien exceptionnelle dans une série limitée ou un film pour avoir dépeint la sorcière déguisée en voisine de sitcom curieuse dans la série. Il s’agit de sa deuxième nomination aux Emmy Awards après en avoir reçu une en 2017 pour une actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique pour son rôle dans « Transparent » d’Amazon.

« Il y avait quelque chose à propos de cette partie, quelque chose que j’avais toujours été un peu » hmm « , quelque chose en tant qu’acteur dont vous avez peur, qui est l’échelle ou la taille, et qui prend de la place », a déclaré Hahn. « Et surtout en tant que femme, tout comme être bruyante. Ce genre de performance est un peu considéré comme trop, et c’était donc vraiment amusant en tant qu’interprète de pouvoir prendre autant de place et de prendre ce genre de risque. »

Le spectacle a également représenté une percée majeure pour Marvel, qui a produit un flot de succès à succès mais n’a pas reçu les éloges de la critique des Emmys, des Oscars et des Golden Globes en dehors des catégories techniques. « WandaVision » a reçu un total de 23 nominations aux Emmy Awards, le troisième plus grand nombre de toutes les émissions, y compris celles des stars Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

Hahn a joué Agnes, la voisine curieuse de la série, qui reflétait les anciennes sitcoms des années 50, 60 et 70. Disney+

Alors que « Black Panther » a remporté une nomination pour la meilleure image aux Oscars en 2019, la majorité des succès de Marvel ont principalement été reconnus pour des catégories telles que les effets visuels, le montage sonore et la conception de costumes avant « WandaVision ». Les nominations aux Emmy ont marqué la première fois que les acteurs principaux étaient reconnus à tous les niveaux dans un projet Marvel.

Don Cheadle a également reçu une nomination aux Emmy Awards pour l’acteur invité dans un drame pour son travail dans une autre émission Marvel sur Disney +, « The Falcon and The Winter Soldier ».

« Savoir que Marvel était vu pour son talent artistique était également très émouvant », a déclaré Hahn. « Vous ne pensez pas nécessairement à cela quand vous pensez à Marvel, mais quand je pense à Marvel, je pense à ces acteurs incroyables qui se réunissent, sans jeu de mots, pour ces projets. Il faut une imagination féroce pour travailler avec ces écrans et pour trouver la réalité dans ces mondes, il s’avère.

Hahn n’avait aucune attente de recevoir une nomination. Elle l’a découvert lorsque son publiciste lui a envoyé un texto alors que Hahn était en Grèce.

La performance de Hahn lui a valu sa deuxième nomination aux Primetime Emmy et la première depuis 2017. Disney+

« Donc, je m’attendais à ce que je passe une journée de travail géniale et vraiment copieuse, et je vais rentrer à la maison dans ma famille, et ce n’est qu’un rêve », a-t-elle déclaré. « Et j’ai reçu une série de points d’exclamation de mon publiciste, et je savais que c’était une bonne nouvelle. Je ne savais pas alors qu’il s’agissait de 23 nominations.

« Je me suis juste senti vraiment, vraiment chatouillé. »

L’accrocheur « Agatha All Along », interprété par Hahn dans l’émission, a également reçu une nomination aux Emmy Awards pour la musique et les paroles originales exceptionnelles.

Y a-t-il une chance qu’elle l’interprète lors de la cérémonie du 19 septembre ?

« On ne me l’a pas demandé, alors on verra », a-t-elle dit avant de rire. « C’est une bonne question, je ne sais pas pourquoi personne ne frappe à ma porte. »

Hahn a parlé à AUJOURD’HUI tout en faisant la promotion de 9 Elements, une gamme de produits de nettoyage et d’entretien ménager à base de vinaigre contenant neuf ingrédients qui dissolvent l’accumulation d’eau dure. Elle est en Grèce pour le tournage de « Knives Out 2 », la suite du roman policier à succès de 2019.

« Je suis jurée de garder le secret », a-t-elle déclaré à propos du nouveau film. « Je ne peux rien te dire. »

« WandaVision » était tout sauf un secret en tant que l’une des émissions les plus animées de l’année. Il a également engendré l’un des mèmes les plus populaires d’Internet, une capture d’écran de Hahn dans le rôle d’Agnes faisant un clin d’œil exagéré, qui est devenu un raccourci pour plaisanter sur un mensonge évident.

C’était une nouvelle pour Hahn, qui n’a pas de compte sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle ne pouvait pas l’éviter dans la vie de tous les jours.

« J’en ai surtout vu un qui, je pense, provenait d’un magasin d’accessoires pour fumeurs qui disait: » C’est pour l’usage du tabac uniquement « , et cela m’a fait faire un clin d’œil », a-t-elle déclaré.

« Tout d’abord, je me suis dit : ‘Auraient-ils pu choisir une photo moins flatteuse que je puisse voir à perpétuité pour le reste de ma vie ?’ C’est totalement surréaliste et cela n’a pas vraiment de sens. Mais ça me chatouille. »

L’émission a également ouvert la porte aux jeunes générations pour revisiter d’anciennes sitcoms comme « Bewitched », « The Brady Bunch » et « I Love Lucy » qui se reflétaient dans les premiers épisodes de « WandaVision ». Les deux enfants de Hahn avec son mari Ethan Sandler n’ont pas obtenu les références au début, mais cela a piqué leur curiosité.

« Ma fille, qui est plus jeune, est descendue dans un trou de ver de certaines des anciennes sitcoms après cela, ce qui était vraiment mignon », a déclaré Hahn. « Et je sais que beaucoup d’autres enfants, leurs parents avaient dit que leurs enfants étaient intéressés à regarder l’ancien ‘I Love Lucys’ ou ‘Bewitched’ ou étaient intéressés à regarder des sitcoms plus anciennes après avoir regardé ‘WandaVision’, qui est aussi un surprise inattendue que nous n’avions pas prévue, et aussi une très bonne surprise. »

Hahn a également pu apposer son cachet personnalisé sur Agnès / Agatha sans beaucoup d’attentes spécifiques de la part des fans de Marvel, car Agatha Harkness est un personnage moins connu par rapport à des personnages comme Spider-Man, Captain America et Iron Man.

« Je ne dirais pas qu’il y avait un énorme contingent de personnes qui frappaient à la porte pour qu’Agatha Harkness apparaisse dans le MCU, mais c’est un personnage formidable interprété par une grande actrice », a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, à Rotten Tomatoes plus tôt ce mois-ci.

« Quand vous la regardez dans les bandes dessinées, c’est une vraie vieille femme », a déclaré Hahn. « C’était intéressant d’essayer de la trouver dans ce moi. Nous avons dû rejeter toutes sortes d’idées préconçues que nous avions. »

La performance en petits groupes de Hahn soulève la question de savoir si son personnage reviendra dans les futurs projets Marvel. Feige a déclaré à Rotten Tomatoes que nous reverrons le personnage de Hahn dans le MCU « un jour bientôt » et que « cela ne peut pas arriver assez tôt ».

« Je ne l’ai pas entendu de la bouche (de Feige), alors qui sait », a déclaré Hahn. « Si c’était bien écrit et que c’était un chemin intéressant, je serais tellement ravi, absolument (de rejouer Harkness). Elle est géniale. »

