Kathryn Hahn, star de WandaVision, partage sa réaction déconcertée à la théorie populaire du méphisto

De toutes les théories folles sur lesquelles les fans ont spéculé en regardant tous ces œufs de Pâques et références dans WandaVision, celui qui a roulé sur tout le Web concernait l’existence de Mephisto dans l’émission et le public attendait qu’il apparaisse au fur et à mesure de sa progression. Au fur et à mesure que de nouveaux personnages ont été introduits, tout le monde a cherché à savoir comment l’un d’entre eux pouvait être Mephisto. En commençant par le personnage de Dottie, puis Agnès, et finalement la « refonte » de Pietro Maximoff. Tous ont donné des vibrations méchantes et ont conduit les fans à établir un méchant de la bande dessinée, Mephisto, établissant des parallèles dans la série à partir des problèmes de bande dessinée qui présentaient le personnage avec Wanda et Vision.

Cependant, parmi tous les personnages, il s’agissait d’Agnès de Kathryn Hahn, qui, selon les gens, s’avérerait être soit Mephisto, soit une marionnette ou un pion de lui. Mais, comme il s’est avéré dans l’avant-dernier épisode, Agnes s’est révélée être Agatha Harkness, un personnage qui dans les bandes dessinées a été décrit comme l’un des méchants tuteurs de Wanda. Ici, Agatha s’est avérée être une sorcière d’un ancien clan du XVIIe siècle, qui tente de saisir les limites des pouvoirs de Wanda et de comprendre comment elle parvient à garder une ville entière sous son influence sans se casser.

C’est Agatha qui révèle Wanda comme la sorcière écarlate et se retrouve en conflit avec elle pour prendre ses pouvoirs avant de perdre la bataille. De plus, tout ce qui se passait à Westview contre les souhaits et la magie de Wanda était Agatha tout au long. De la mort de Sparky à la «refonte» de Pietro (Ralph Bohner), tout était à cause de Harkness, pas de Mephisto.

Mais, l’actrice Kathryn Hahn, qui a joué la méchante sorcière dans WandaVision a révélé qu’être incluse dans les théories et les comparaisons avec Mephisto est sa spéculation préférée des fans sur la série. Hahn, qui a remporté le prix du meilleur combat aux MTV Awards 2021 avec Elizabeth Olsen pour l’émission, a été interrogée sur ses théories de fans préférées pour son personnage lors d’une période de questions, à laquelle elle a répondu en tant que telle.

« Je me souviens avoir entendu [from friends] que je [Agatha] était une marionnette de Méphisto et j’ai immédiatement dû dire: «Qui est Méphisto? Ne m’en veux pas! Maintenant je sais de qui il s’agit. «

Reste calme. Utilisez un gilet de refroidissement si vous devez … 🤯 🥵🥶 @wandavisionKathryn Hahn répond à VOTRE #MTVAwards#PopUpPreShow questions dès MAINTENANT! https://t.co/IzYkKeS24e – Prix du cinéma et de la télévision (@MTVAwards) 16 mai 2021

Eh bien, bien sûr, nous ne la tenons pas pour responsable, car même l’écrivain Jac Schaeffer n’était pas familier avec la tradition de la bande dessinée de Wanda et Vision lorsqu’elle a été amenée à bord par Marvel Studios. Pourtant, il y avait trop de signes de la présence de Méphisto, et par conséquent, nous ne pouvons pas non plus blâmer le public d’avoir spéculé sur tous ces événements et de proposer leurs propres théories. L’indication la plus évidente de l’émission était l’introduction de Billy et Tommy, les enfants de Wanda. La tradition de la bande dessinée suggère que ces enfants n’étaient que des fragments de Méphisto, né du chagrin de Wanda.

Ensuite, il y a eu un plan spécifique, où une créature ressemblant à une mouche peut être vue dans l’appartement d’Agnès. Dans les bandes dessinées, Mephisto est d’abord présenté comme une mouche, avant que son apparence démoniaque ne soit révélée. Et puis il y avait Evan Peters entrant en tant que Pietro Maximoff, ce qui a conduit à de nouvelles théories sur un multivers et X-Men dans l’univers cinématographique Marvel également.

Mais, malgré que ces théories aient été écartées, le tour du personnage d’Agatha s’est avéré suffisamment digne pour que la série soit un succès et tout à fait acceptable dans l’esprit des fans.

Le personnage d’Agatha Harkness colle presque fidèlement à son histoire dans les bandes dessinées. Bien que ses intentions soient à peu près mauvaises, sa présence dans l’Hexagone a aidé Wanda à échapper à son chagrin et a même permis aux fans de se pencher plus en profondeur sur son passé. Nous avons eu une pure transformation de personnage avec Wanda d’Elizabeth Olsen se transformant en Scarlet Witch et une bataille épique à la fin non seulement pour mettre fin à la première saison, mais aussi pour préparer l’avenir des deux personnages dans le MCU, ainsi que le film à venir. Docteur Strange dans le multivers de la folie.

En outre, Kathryn Hahn a fait un travail fantastique avec le personnage et a fait d’Agatha une méchante incroyable à regarder s’engager dans un conflit contre son ennemi juré. Et elle en reçoit tous les éloges. Oui, les spéculations préférées des fans de Hahn ne se sont pas avérées fructueuses, mais avec tous ces indices et œufs de Pâques laissés autour de l’Hex, n’écartons pas simplement Mephisto du MCU pour le moment. Après tout, ce sont ces moindres détails qui font de cet univers cinématographique en constante expansion un joyau à regarder.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming