Kathryn Hahn reviendra dans le rôle d’Agatha Harkness dans la série dérivée de WandaVision

Kathryn Hahn reviendra sous le nom d’Agatha Harkness dans une suite prévue de WandaVision. Au début de l’année, Hahn a fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel lorsque WandaVision diffusé sur Disney+. Apparemment, Marvel Studios avait prévu qu’Agatha revienne depuis le début, car il est maintenant rapporté, par Variety, que Hahn reprendra le rôle pour sa propre série dérivée. Marvel n’a pas encore fait de commentaire officiel sur l’actualité.

Selon le rapport, le WandaVision Le spin-off est décrit comme une série de « comédie noire » avec Agatha Harkness de Hahn comme personnage central. Aucun détail supplémentaire de l’intrigue n’a encore été révélé, mais il est à noter que WandaVision Le scénariste en chef Jac Schaeffer sera le scénariste et le producteur exécutif de ce nouveau projet Disney +. Si le projet avance officiellement, il marquerait la première nouvelle série à venir de Schaeffer après avoir signé un accord global avec Marvel et 20th Television en mai.

Il n’est pas vraiment surprenant de voir Marvel ramener Catherine Hahn pour plus d’Agatha Harkness, même s’il est encore mieux de savoir qu’elle obtiendrait son propre spectacle avec ce projet. Hahn a été très largement acclamée pour sa performance, à la fois auprès des fans de Marvel et des critiques. Elle a remporté le prix du meilleur méchant aux MTV Movie & TV Awards pour WandaVision avec Meilleur combat avec Elizabeth Olsen. Hahn a également été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle pour le rôle aux Primetime Emmy Awards, de nombreux fans pensant qu’elle a été volée alors qu’elle n’a pas gagné.

WandaVision a servi à lancer la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel à son arrivée en janvier. Le spectacle ne ressemble à rien d’autre que nous avons vu de Marvel jusqu’à présent, mais ce fut un très grand succès auprès des fans. Il met en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles du MCU en tant que Wanda Maximoff et Vision, respectivement. Kathryn Hahn joue le rôle de la voisine curieuse Agnes qui s’avère être Agatha Harkness depuis le début.

« L’une des grandes choses dans la construction du MCU est de voir le public répondre à des personnages auxquels ils ne s’attendaient pas ou qu’ils ne demandaient pas », a déclaré Kevin Feige en juillet à propos de la performance de Hahn dans WandaVision, par Rotten Tomatoes. « Je ne dirais pas qu’il y avait un grand nombre de personnes qui frappaient à la porte pour qu’Agatha Harkness apparaisse dans le MCU, mais c’est un personnage formidable interprété par une grande actrice. Et dès les premiers épisodes, les gens demandent : « Où est va-t-elle réapparaître ? Que va-t-elle faire d’autre ?' »

À propos du moment où nous pourrions revoir Hahn dans le rôle, Feige a déclaré: « Un jour. Un jour bientôt. Vous verrez Kathryn Hahn dans couteaux dehors 2 ensuite, puis peut-être un assortiment d’autres choses. Mais au sein du MCU, cela ne peut pas arriver assez tôt. Disons-le ainsi. »

Comme Feige l'a noté, Kathryn Hahn fait partie de l'ensemble stellaire de la suite à venir couteaux dehors 2 du cinéaste Rian Johnson. Elle a également été choisie pour incarner la regrettée Joan Rivers dans une prochaine série biographique limitée La fille du retour à Showtime. Pas encore de mot sur la date prévue WandaVision spin-off pourrait être créé.