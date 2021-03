Kathryn Hahn réagit aux mèmes d’Agatha sur WandaVision

WandaVision est devenu un phénomène populaire à la veille de son dernier épisode sur Disney +. La série Marvel est la plus vue sur la plateforme dans le monde et génère diverses tendances à chaque fois qu’un chapitre est publié. Parmi eux se trouve Agatha Harkness, le personnage mystérieux qui C’était le centre des mèmes sur les réseaux sociaux. Kathryn hahn, actrice qui la joue, s’est exprimé à ce sujet et a réagi dans une interview. Voir!

La figure du méchant a progressivement gagné en force dans l’intrigue et est devenue l’un des aspects préférés des fans. L’épisode 7 a même présenté une chanson qui a battu des records de mesure sur les plates-formes musicales. « Agatha tout le long » il a rapidement dépassé la liste de lecture iTunes.







WandaVision: Kathryn Hahn réagit aux mèmes d’Agatha Harkness

« C’est un témoignage de ce que les Lopez peuvent écrire en ces 47 secondes folles, incroyables et délicieuses. Le tout est tellement fou. »a déclaré l’actrice dans une interview avec Late Night à propos des auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. Le réalisateur Matt Shakman a également parlé de la chanson thème à EW: «Je me souviens que deux minutes avant que nous le fassions, Catherine a eu l’idée de faire un pique-nique sur l’herbe tout en contrôlant Pietro.

La chanson n’est pas la seule chose qui a rendu Hahn viral: de nombreux mèmes avec le visage d’Agatha circulent. Surtout dans une scène où il fait un clin d’œil. « Je ne comprends pas. Je sais, c’est incroyable. C’est tellement fou. Je n’ai pas de médias sociaux, alors ils me l’ont tous envoyé. J’étais comme, ‘Vous vous moquez de moi? Il est amusant », a réagi l’actrice de 47 ans à propos du phénomène.

♀️Moi, en essayant d’apporter mes deux chaînes YouTube, le site Web, les deux podcasts, les réseaux sociaux; lisez une demi-heure, jouez à des jeux vidéo, regardez des séries et des films, répondez à WhatsApp et commandez ma vie amoureuse. Et pour vérifier que mes achats arrivent hahaha. JE VAIS BIEN pic.twitter.com/iUtd77mgXi – Cher Diario Colectivo (@ DiarioColect1vo)

25 février 2021





De plus, WandaVision était la cible d’autres mèmes célèbres: Wanda disant « Je vais bien » devant la caméra ou Scarlett Switch elle-même pointant Monica. « Nous avons partagé les différents mèmes et choses sur TikTok entre les acteurs, l’équipe et les scénaristes. C’est tellement merveilleux que nous ayons fait cela avec tant d’amour et de passion et cela a été reçu avec tant d’amour et de passion par les fans. », a révélé le réalisateur et souligné le bonheur des acteurs.