Kathryn Hahn, la star de WandaVision, avait besoin de l’aide de son fils pour comprendre le MCU

Le MCU a marqué un début triomphant dans son voyage Disney + avec le succès fulgurant de WandaVision. La série a suscité des éloges pour avoir montré de nouvelles facettes aux personnages titulaires de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et de son petit ami androïde Vision. Un autre personnage qui a fait ses débuts dans la série était Agnes alias Agatha Harkness, interprétée par Kathryn Hahn. Dans une récente interview avec Seth Meyers, Hahn a admis qu’elle ne connaissait pas très bien le MCU avant d’obtenir le rôle et qu’elle avait besoin de l’aide de son fils pour se mettre à niveau.

« J’ai pu faire une plongée approfondie sur Agatha Harkness, mais j’avais vraiment besoin d’un peu d’aide avec les Avengers et pour revenir en arrière. Mon fils en particulier a été d’une aide énorme et énorme. »

Alors que le personnage de Hahn a commencé comme un soulagement comique, étant un riff sur le trope voisin excentrique des sitcoms classiques, les deux derniers épisodes ont révélé qu’Agatha est en fait le principal méchant de l’histoire, une puissante sorcière qui est venue à Westview sous couverture dans le but de découvrez la mystérieuse source de magie de Wanda.

Le processus de casting pour être intronisé dans le MCU est réputé pour être ardu, non seulement en raison de la sécurité intense entourant d’éventuels spoilers d’histoire, mais aussi parce que faire partie du MCU signifie faire partie d’un récit géant qui contient plus de vingt-deux films et d’innombrables bandes dessinées. Kathryn Hahn a expliqué que ses premiers jours de rencontre avec les dirigeants du MCU pour elle WandaVision rôle ont été consacrés à expliquer ce que son rôle dans la série allait être.

« Vous ouvrez la porte de cette salle de conférence, et ils avaient partout sur les murs en gros toute l’histoire, toute la série présentée. Et ils ont dû me guider à plusieurs reprises parce que j’étais un peu un débutant. ce monde. Ils sont très patients. Quand j’ai appris que je jouais une puissante sorcière? J’étais tellement excité. […] Je pense que la métaphore d’une femme puissante, compliquée, mystérieuse et terrifiante me convient parfaitement. «

Alors qu’Agatha est jusqu’à présent présentée comme le principal méchant de WandaVision, quelque chose que le personnage elle-même proclame fièrement avec sa chanson entraînante, « Agatha All Along! », il y a quelques indices d’une force encore plus puissante agissant dans les coulisses. Même si le personnage n’est jamais revu dans le MCU, Hahn s’est déjà fait aimer du public dans le rôle d’Agatha. De nombreux fans pensent qu’Agatha finira par tirer un «Loki», en ce sens qu’elle a commencé comme une méchante, mais à la fin de l’histoire, elle sera devenue une alliée de Wanda et lui apprendra à contrôler ses pouvoirs, tout comme dans les bandes dessinées. .

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming