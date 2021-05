Kathryn Hahn, la favorite de WandaVision, rejoint Daniel Craig dans Knives Out 2 de Netflix

Le casting de Couteaux sortis 2 continue de croître rapidement à mesure que Kathryn Hahn a été ajoutée à l’ensemble. Hahn, qui a récemment joué dans Marvel’s WandaVision, apparaîtra aux côtés de Daniel Craig dans la suite du polar à succès de 2019. Rian Johnson revient pour diriger le suivi, qui sera fait pour Netflix cette fois-ci, le service de streaming ayant remporté les droits dans un contrat à succès plus tôt cette année.

Selon un nouveau rapport, Kathryn Hahn fera en effet partie de Couteaux sortis 2. Cependant, son rôle spécifique n’a pas encore été révélé. Les détails de l’intrigue, pour le moment, sont gardés hermétiquement secrets. Nous savons que Benoit Blanc de Daniel Craig devra à nouveau résoudre une affaire qui a probablement plusieurs suspects, tout comme il l’a fait dans le premier film. Le casting, jusqu’à présent, comprend également Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie, Spectre), Edward Norton (Fight Club, l’incroyable Hulk) et Janelle Monae (Figures cachées, Harriet). Rian Johnson, en plus de ses fonctions dans le fauteuil du réalisateur, a également écrit le scénario. Son partenaire créatif de longue date, Ram Bergman, est à bord pour produire.

C’est encore un autre rôle majeur pour Kathryn Hahn, qui est sur une bonne voie en ce moment. Hahn est connue pour son travail dans des comédies telles que Demi frères et Mauvaises mamans. Mais WandaVision, qui s’est avéré être un énorme succès sur Disney +, a donné un coup de pouce à son profil, alors que Hahn jouait la méchante Agatha Harkness. Elle est également apparue aux côtés de Mark Ruffalo dans la célèbre mini-série Je sais que c’est vrai et a exprimé Doc Ock dans Spider-Man: dans le Spider-Verse.

Rian Johnson, qui a également réalisé Star Wars: Les derniers Jedi, a réussi à se tailler une énorme franchise. Couteaux sortis fait 311 millions de dollars dans le monde, avec un budget de seulement 40 millions de dollars. Le film mystère du meurtre a également reçu des éloges presque universels et Johnson a été nominé pour le meilleur scénario original aux Oscars. C’était un coup de circuit.

Johnson a conservé les droits de la franchise et a pu conclure un accord riche en conséquence. Netflix, en fin de compte, avait les poches les plus profondes. Le service de streaming paie plus de 400 millions de dollars pour non pas un mais deux Couteaux sortis suites. Craig reviendra également pour Couteaux sortis 3 avec Johnson derrière la caméra. Rian Johnson et Daniel Craig devraient tous deux dégager 100 millions de dollars chacun.

La production devrait avoir lieu cet été en Grèce. Dans cet esprit, nous devrions en entendre davantage en termes de casting dans les semaines à venir. Nous pourrions également obtenir un titre officiel au fur et à mesure que le tournage commence. On ne s’attend pas à ce que de nombreux acteurs de l’original reprennent leurs rôles, car la suite racontera une histoire entièrement différente. Couteaux sortis 2 n’a pas encore de date de sortie fixée, mais avec le début du tournage bientôt, nous devrions nous attendre à le voir l’année prochaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Knives Out 2, Knives Out