Kathryn Hahn fait allusion à la façon dont Agatha Harkness pourrait revenir au MCU

Après avoir enchanté le public de « WandaVision » avec son interprétation exceptionnelle d’Agatha Harkness, l’actrice nouvelle venue dans la franchise Marvel Studios, Kathryn Hahn, a souligné qu’il restait encore de nombreux siècles à explorer dans l’histoire de l’ancienne sorcière, qu’elle s’est présentée comme la voisine curieuse d’Agnès, Wanda et Vision (Elizabeth Olsen et Paul Bettany).

Le rôle de Kathryn Hahn, qui semblait initialement être celui d’un mentor, était en fait d’arracher la source de ses pouvoirs à Wanda Maximoff, révélant qu’elle était la « Scarlet Witch », une variété de sorcière dont l’énergie vient du chaos.

Bien que la fin de « WandaVision » présente Wanda utilisant pleinement ses pouvoirs pour neutraliser Harkness, la piégeant dans sa fausse identité d’Agnès, l’actrice, de la même manière qu’une grande majorité des fans de la série considèrent qu’elle ne pouvait pas être la dernière que nous verrons d’elle.

« Bien sûr, je serai impatient de revenir. Je n’ai rien entendu », a commenté Hahn dans une récente interview avec Gold Derby lorsqu’on lui a demandé si elle serait prête à revenir dans un futur projet Marvel. «Je connais Jac (Schaeffer, créateur et scénariste de la série) et tout le monde était très clair que ce serait une chose unique. Et la finale de la saison était ‘La finale de la saison’, ce que je pense était génial et j’en étais satisfait dans son ensemble. »

Après la fin de la saison, Marvel Studios a clairement indiqué que « WandaVision » est une série limitée, elle n’aura donc pas de suite. Cependant, les événements de la série feront partie des déclencheurs du développement des futurs versements du MCU en phase 4, par exemple, « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

« Si je devais revenir, il y a tellement d’aspects d’elle que je trouve fascinants. Elle touche tellement de mondes différents à travers les bandes dessinées », a commenté Hahn sur Harkness, dont la contrepartie imprimée présente des histoires liées à Avengers ou Fantastic 4.

Kathryn Hahn souligne que la chose la plus intéressante est la façon dont le personnage séculaire a croisé une grande variété de personnages, ce qui, selon elle, serait très amusant à explorer. Bien que son retour n’ait pas été confirmé dans le MCU, l’actrice a été réservée pour faire partie de « Knives Out 2 », le nouveau film de Rian Johnson.