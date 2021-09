Kathryn Hahn est Joan Rivers dans la série Showtime The Comeback Girl

nominé aux Emmys Catherine Hahn vient de décrocher son prochain grand rôle. L’actrice populaire, qui était en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Primetime Emmy Awards, incarnera l’icône de la comédie tardive Joan Rivers dans la prochaine série limitée. La fille du retour. En préparation chez Showtime, la série provient de Warner Bros. Television, Atlas Entertainment et Berlanti Productions.

Cette nouvelle série se déroule principalement au lendemain de l’annulation de Le spectacle tardif, coïncidant avec la mort par suicide de son mari Edgar Rosenberg. La ligne de connexion officielle pour La fille du retour se lit comme suit : « Pionnière. Adorée. Cruelle. Diva. Joan Rivers eu une vie pas comme les autres. À 54 ans, elle était une comédienne superstar… et puis tout s’est effondré. La fille du retour est l’histoire inédite et impressionnante de la façon dont Joan Rivers a persévéré à travers le suicide et l’abîme professionnel pour se reconstruire et reconstruire sa carrière pour devenir une icône mondiale. »

En plus de jouer le rôle principal, Kathryn Hahn sera également productrice exécutive. Le réalisateur Greg Berlanti est également producteur exécutif aux côtés du scénariste Cosmo Carlson (Le showrunner, Major de promotion). Le projet s’est concrétisé après que Carlson a écrit La fille du retour, en tant que script de spécification, auquel ont participé Richard Suckle et Robert Amidon d’Atlas Entertainment. Carlson et Suckle ont ensuite confié le projet à Berlanti et Sarah Schechter de Berlanti Productions et ils ont rapidement signé. Suckle et Charles Roven sont producteurs exécutifs pour Atlas aux côtés de Schechter et David Madden pour Berlanti Productions.

Pionnière de la comédie, Joan Rivers s’est fait un nom sur la scène comique new-yorkaise dans les années 1960. Elle a commencé à apparaître sur Le spectacle de ce soirAvec Johnny Carson quand les fans l’aimaient vraiment, faisant de Rivers un hôte régulier de l’émission dans les années 1980. En 1986, Rivers a quitté le navire pour lancer Le Late Show avec Joan Rivers sur Fox pour concurrencer directement Carson. Cela a fait d’elle la première femme à animer un talk-show de fin de soirée, et bien que le spectacle ait été de courte durée, elle a ensuite animé le talk-show de jour Le spectacle de Joan Rivers, réussissant à gagner un Daytime Emmy pendant cette période.

Joan Rivers est décédée en 2014 peu de temps après avoir subi ce qui était censé être une intervention médicale mineure à la gorge. À l’époque, sa mort a laissé les fans et les autres légendes de la comédie en deuil alors qu’ils faisaient leurs adieux à une icône. Divers animateurs de talk-shows télévisés ont également rendu hommage et crédité Rivers comme source d’inspiration, notamment Jimmy Fallon, Oprah Winfrey, Jimmy Kimmel, David Letterman, Regis Philbin, Arsenio Hall, Wendy Williams et Sally Jesse Raphael.

Kathryn Hahn est peut-être mieux connue pour avoir joué la méchante Agatha Harkness dans la série à succès Disney + WandaVision. Le rôle lui a valu d’être nommée Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée aux Primetime Emmy Awards, et bien qu’elle n’ait pas gagné, de nombreux fans ont déclaré que Kathryn Hahn avait été « volée ». Hahn a également décroché un rôle dans le casting de la prochaine suite de Rian Johnson couteaux dehors 2, un autre grand rôle pour l’actrice bien-aimée.

Kevin Feige de Marvel a annoncé que nous verrons Agatha de retour dans l’univers cinématographique Marvel assez tôt. D’ici là, les fans de Hahn peuvent s’attendre à la voir dans le rôle de Joan Rivers dans La fille du retour. Cette nouvelle nous vient de Variety.