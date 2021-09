Kathryn Hahn espère reprendre son personnage aux studios Marvel

« WandaVision » a non seulement l’honneur d’être la première série Marvel Studios appartenant à la phase quatre du MCU à toucher le public. Son succès devant la critique spécialisée donnerait à la franchise de films à succès sa première série de nominations aux Emmy, ce qui en fait l’une des favorites dans la catégorie des meilleures mini-séries.

Une partie du succès de cette production est due à la grande distribution de personnages qui accompagnent Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Kathryn Hahn aurait réussi à monopoliser la vedette grâce à son interprétation charismatique d’Agness, qui s’est avérée être la méchante sorcière Agatha Harkness, qui en révélant à Wanda Maximoff la nature de ses pouvoirs a tenté de les lui enlever à son profit.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « The Last of Us » sera le réalisateur de la série HBO

Le dernier épisode de la série mettrait en vedette Maximoff montrant une sorte de « pitié » en piégeant Harkess dans sa fausse identité en tant qu’Agness, une action qui a suscité des soupçons parmi les fans quant à son possible retour dans un avenir pas trop lointain de la franchise. Hahn, qui a actuellement une nomination pour la « Meilleure actrice invitée dans une mini-série, une série d’anthologie ou un film pour la télévision » a été interrogée par Variety sur son éventuel retour au MCU.

« Je ne sais pas, j’espère quelque part. J’espère en tout cas. Je l’aime à la folie. Je suis avec vous, mais qui sait ? », a déclaré Hahn lorsqu’on lui a posé des questions sur son séjour aux studios Marvel. L’actrice en a également profité pour parler du super-héros qu’elle souhaitait le plus rencontrer « Je veux dire, j’ai toujours un faible pour Lizzie Olsen, mais je ne sais pas si elle m’aurait à nouveau. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix poursuivi pour commentaire sexiste sur le Queen’s Gambit

Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur exécutif du MCU, a anticipé dans un entretien avec Rotten Tomatoes qu’Agatha Harkness reviendra dans la franchise, « d’une manière ou d’une autre » malgré la punition reçue par Maximoff, qui reviendra sur grand écran en mars. 2022 avec Benedict Cumberbatch dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

« WandaVision » a présenté la deuxième nomination aux Emmy pour Kathryn Hahn après sa participation à la série « Transparent », en compétition cette fois contre Renée Elise Goldsberry de « Hamilton », Moses Ingram pour « The Queen’s Gambit », Julianne Nicholson pour « Mare of Easttown », Jean Smart pour« Mare of Easttown »et Phillipa Soo pour« Hamilton ». « WandaVision » a recueilli un total de 23 nominations lors de la cérémonie de cette année.