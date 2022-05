Kathleen Kennedy révèle quand le film Star Wars de Taika Waititi sortira en salles

Le panel de lancement de Lucasfilm à Star Wars Celebration contenait de nombreuses annonces sur l’avenir de la franchise sur Disney +, mais il n’y avait aucune mise à jour sur aucun des films actuellement en préparation. La présidente du studio, Kathleen Kennedy, a récemment décrit une « feuille de route » pour obtenir Star Wars de retour en salles, qui comprend un projet de Thor : Love and Thunder réalisateur Taika Waititi. Alors que le film de Waititi a été annoncé pour la première fois en décembre 2020, on ne sait pas grand-chose de ce que l’histoire impliquera, qui dirigera le casting ou quand la production commencera. Cependant, Kennedy a révélé quand le film mystérieux devrait sortir en salles, et ce n’est étonnamment pas trop loin.

Dans une interview accordée à Total Film à Star Wars Célébration, Kennedy a confirmé que le projet de Waititi est le prochain Star Wars filmer en ligne. Alors que le président de Lucasfilm a déclaré qu’une date de sortie exacte n’était pas encore fixée, le film est prévu pour une première fin 2023. Le Star Wars trilogie suite (le réveil de la force, Le Dernier Jedi et L’Ascension de Skywalker) tous sortis au mois de décembre, donc même si Kennedy n’en a pas officiellement dit autant, une sortie en décembre 2023 du film Waititi serait conforme à ce que Lucasfilm a fait ces dernières années. Si le film devait sortir dans ce délai, la production devrait commencer dans un proche avenir. Star Wars les films nécessitent une quantité importante de travail d’effets spéciaux en arrière-plan, et de nombreux films à gros budget ont été retardés récemment en raison de pipelines VFX obstrués. Lucasfilm devra être attentif au processus de post-production s’il veut que le film de Waititi fasse mouche.

Lucasfilm est en train de déterminer où prendre Guerres des étoiles Après la saga Skywalker

En ce qui concerne ce que le film de Waititi impliquera, il semble que Lucasfilm soit encore dans les phases de planification de ce qu’il veut que l’avenir du film de Star Wars. Kennedy a déclaré à Total Film qu’il n’y avait aucune hésitation à déplacer l’histoire au-delà de la saga Skywalker, mais qu’il fallait beaucoup d’efforts pour construire un récit entièrement nouveau. Alors que Lucasfilm se concentre principalement sur la variété des séries en streaming en développement pour Disney +, Kennedy assure qu’il y a de nombreuses discussions en cours autour de l’état de Star Wars sur grand écran :

« Alors que nous quittons le [Skywalker] saga, nous avons tout ce travail formidable et passionnant qui se passe du côté de la télévision qui informe tellement sur où nous allons. Nous voulons être très intentionnels à ce sujet. Et nous travaillons avec de grands talents – des gens qui se soucient tellement de ce qu’est la prochaine itération de Star Wars et de ramener les gens dans les salles de cinéma, donc nous pouvons vraiment sortir avec un bang. C’est important pour nous. »

En plus du film secret de Waititi, Escadron de voleurs par Wonder Woman La réalisatrice Patty Jenkins reste en développement, mais ne verra probablement pas le jour avant 2024 au plus tôt. Plus tôt ce mois-ci, Kennedy a déclaré que Lucasfilm prévoyait toujours de travailler avec Le Dernier Jedi réalisateur Rian Johnson une fois de plus lorsque son emploi du temps s’éclaircit. Le cerveau du MCU, Kevin Feige, produirait également un Star Wars projet qui est écrit par Loki et Doctor Strange dans le multivers de la folie scribe Michael Waldron, mais cette histoire est en train d’être assemblée. Pour l’instant, Waititi est dans le cercle sur le pont avec la possibilité de redynamiser le Star Wars franchise cinématographique.