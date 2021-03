Kathleen Kennedy reste la patronne de Lucasfilm, confirme le patron de Disney Bob Chapek

Cela a été un plaisir depuis que le groupe Disney a acheté Lucasfilm guerres des étoiles-Franchiser une expansion de grande envergure, que ce soit dans le cinéma avec le Trilogie suite par JJ Abrams ou avec des séries comme Le mandalorien et autres productions prévues sur le service de streaming Disney +.

Depuis, ça se voit Patronne de Lucasfilm Kathleen Kennedy pour les plans et la mise en œuvre des nombreux Projets de la saga Star Wars responsable.

Patron de Disney: Mots de louange pour Kathleen Kennedy

Cela devrait rester ainsi à l’avenir, a affirmé le patron de Disney Bob Chapek lors d’une réunion des investisseurs du groupe Disney. Il y a aussi des projets à long terme avec Kathleen Kennedy en tant que patron de Lucasfilm, selon Chapek, qui ne fait que mots de louange pour le producteur expérimenté.

Le patron de Disney Chapek ainsi invalidé de nombreuses rumeurs à propos de Personnel Kennedy, qui est souvent tenue pour responsable par les fans et les critiques pour de prétendues mauvaises décisions concernant la franchise Star Wars. Par exemple, le chaos de production à Film Han Soloce qui a conduit au limogeage des deux réalisateurs Chris Miller et Phil Lord et s’est soldé par une sortie théâtrale décevante.

Ce que l’on oublie souvent, c’est que Kennedy a travaillé pour Lucasfilm pendant de nombreuses années avant d’acheter Disney. Dans les années 1980 et 1990, elle a été prise sous l’aile de George Lucas et Steven Spielberg et a travaillé sur la production de films cultes tels que « ET l’extra-terrestre », « Retour vers le futur » et « Jurassic Park » avec.

L’avenir de Star Wars continue avec Kathleen Kennedy

Le patron de Lucasfilm a quant à lui apporté de nombreux nouveaux projets de l’univers « Star Wars » en route, en commençant par la suite de la trilogie du réalisateur et producteur JJ Abrams à la série d’animation « Star Wars Rebels » de Dave Filoni en passant par la première série d’action en direct extrêmement réussie « The Mandalorian » de Jon Favreau .

Avec le succès des deux cinéastes, de nombreux fans ont récemment exprimé publiquement leur souhait que ce soit à l’avenir Dave Filoni et / ou Jon Favreau prendre en charge la direction des projets ultérieurs et ainsi Remplacer officiellement Kennedy. Selon le patron de Disney, cela ne se produira probablement pas de sitôt. Cependant, cela n’exclut pas que les deux conteurs à succès se verront confier plus de responsabilités dans le département de création pour de nouveaux projets à l’avenir.

Pendant ce temps, en plus des projets déjà nouveaux, un grand nombre d’autres séries et films «Star Wars» ont été annoncés: Série avec Obi Wan Kenobi, Ahsoka, Boba Fett, Mauvais lot et bien plus encore pour Disney + – ainsi que pour les futurs films de, par exemple Le patron de Marvel Kevin Feige ou le réalisateur de « Wonder Woman » Patty Jenkins.

Il existe également une nouvelle série complète de romans et de bandes dessinées sur le nouvelle ère haute république – ce qui apportera de nombreuses nouvelles histoires à la franchise.