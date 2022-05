Kathleen Kennedy clarifie sa déclaration sur la refonte des personnages classiques de Star Wars

Star Wars : les fans voient peut-être leurs personnages préférés refondus après tout. Kathleen Kennedy a récemment déclaré à Vanity Fair qu’à la suite du flop au box-office, Solo : Une histoire de Star Wars, il est peu probable que nous voyions des personnages emblématiques de la franchise refondus par de jeunes acteurs. Le film de 2018 a vu Alden Ehrenreich reprendre le rôle de Han Solo de Harrison Ford, donnant au public un aperçu des jeunes jours de contrebande du pilote.

Malheureusement pour Ehrenreich et Disney, le film n’a pas eu le succès qu’ils espéraient. Solo a reçu des critiques mitigées de la part du public et des critiques, mais plus important encore, il n’a pas rapporté d’argent au box-office. Le film a rapporté 392,9 millions de dollars contre un budget de 275 millions de dollars, ce qui en fait un échec pour Disney. Aujourd’hui, Solo reste le total le moins rentable de tous les films de la Star Wars la franchise. C’était inattendu pour Kathleen Kennedy et Lucasfilm, qui pensaient que ramener un personnage bien-aimé de la trilogie originale amènerait les fans à s’asseoir au cinéma. Elle a approfondi ses réflexions sur la refonte :

« Il devrait y avoir des moments en cours de route où vous apprenez des choses. Maintenant, il semble si clair que nous ne pouvons pas faire cela. » « Nous ne ferions jamais Indiana Jones sans Harrison Ford… Nous ne pouvons pas non plus faire quelque chose avec Luke Skywalker qui ne soit pas Mark Hamill. »

Maintenant, Kennedy revient sur ses déclarations, laissant place à la possibilité de refondre les acteurs de la trilogie originale dans des films plus récents. Le président de Lucasfilm s’est récemment entretenu avec Total Film pour dissiper toute confusion. elle avait ceci à dire :

« Je ne dis jamais jamais. Ce n’est certainement pas quelque chose que nous faisons avec une quelconque intention en ce moment. Nous parlons toujours de Lando avec Donald Glover, par exemple, mais je ne pense pas que nous reviendrions intentionnellement sur certains des les personnages comme Luke et Leia et ainsi de suite et décident arbitrairement de faire une histoire. Il devrait y avoir une très bonne raison pour laquelle.

Kennedy laisse la porte ouverte à de futures refontes et même à l’improbable Solo suite. Cependant, nous n’avons pas encore vu si ces plans se concrétiseront un jour.

Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs personnages revenir sur grand et petit écran, en utilisant la technologie de vieillissement. Cela a commencé avec Rogue One: Une histoire de Star Wars (2016), avec Carrie Fisher et Peter Cushing apparaissant comme leur jeune moi dans le film. Disney a utilisé un double corporel pour Fisher et Cushing, puis a remplacé numériquement leur visage par des versions des acteurs plus jeunes. Depuis lors, nous avons vu la technique utilisée dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker, Le Mandalorien, et Le Livre de Boba Fett.

La technologie n’a cessé de s’améliorer à chaque nouvelle itération, et la progression que nous avons vue jusqu’à présent soulève la question, avons-nous même besoin d’une refonte ? En fin de compte, c’est aux fans de décider ce qu’ils aiment le plus, de vieillir ou de refondre entièrement les acteurs. Cependant, Lucasfilm et Disney garderont sans aucun doute leurs options ouvertes pour aller de l’avant avec de nouveaux projets.