Kathie Lee Gifford rend hommage à Regis Philbin avec un hommage émotionnel aux Daytime Emmys

Les Daytime Emmy Awards 2021 ont rendu hommage à trois grands de la télévision le vendredi 25 juin. Parmi les personnes honorées figurait l’animateur de télévision emblématique, Regis Philbin, décédé l’année dernière le 24 juillet à l’âge de 88 ans.

Kathie Lee Gifford, qui a co-animé « Live ! avec Regis et Kathie Lee » aux côtés de l’hôte décédé de 1985 à 2000, a rendu hommage à Philbin pour commencer le moment spécial pendant le segment in memoriam.

« Pendant 15 ans, ce fut ma joie, mon plaisir, mon honneur et mon privilège absolus de m’asseoir à côté de quelqu’un dont vous vous souvenez peut-être », a commencé Gifford. « Sûr que vous le faites. Il s’appelait Regis Philbin et il n’y avait personne comme lui. Il était unique en son genre, il était unique, il était original, il était le plus amusant que vous puissiez avoir avec un être humain. Et j’ai pu m’asseoir à côté de lui et jouer au ping-pong verbal avec lui.

Elle a poursuivi en ajoutant: « Pendant toutes ces années, j’ai appris du maître et il était un grand ami personnel pour moi jusqu’au jour de sa mort. »

« Régis nous manque tous, n’est-ce pas ? » elle a dit. « Parce que tout ce qu’il voulait, c’était faire rire les gens, les rendre heureux, les faire croire en eux-mêmes, les faire rêver de grands rêves comme il l’a fait parce qu’ils peuvent se réaliser. Je sais qu’il nous manque à tous – je le sais, je ne serai plus jamais le même.

Gifford, 67 ans, a prononcé son hommage avec un peu d’humour classique, ajoutant: «Je sais qu’il les tue au paradis en ce moment. Il est là-haut avec tous les grands. Lui et Bing Crosby et Bob Hope, ils ont une fête de cris là-haut !

« C’est là que se trouve Regis et je ne pourrais pas être plus heureuse pour lui et il ne pourrait pas me manquer davantage », a-t-elle conclu.

Après la mort de Philbin l’été dernier, Gifford, qui a affectueusement appelé son ancienne co-animatrice « Reeg », a écrit un article sentimental sur Instagram commémorant sa vie et leur temps passé ensemble au fil des décennies.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer pleinement l’amour que j’ai pour mon précieux ami, Régis. Je l’ai tout simplement adoré et chaque jour avec lui était un cadeau », a-t-elle écrit en légende. «Nous avons passé 15 ans ensemble à plaisanter, à nous chamailler et à nous moquer de nous-mêmes, une tradition et une amitié que nous avons partagées jusqu’à ce jour. Je souris en sachant que quelque part au paradis, en ce moment même, il fait rire quelqu’un.

Elle a poursuivi, terminant son message sur une note sincère: « J’envoie tout l’amour de mon cœur à Joy, à ses enfants, au reste de sa famille et aux innombrables personnes qu’il a touchées au cours de sa vie légendaire. Il n’y a jamais eu quelqu’un comme lui. Et il n’y en aura jamais. »

Aux côtés de Philbin, Larry King et Alex Trebek ont ​​été honorés dans le segment vidéo avec des hommages supplémentaires de Martha Stewart, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, de Robin Roberts, de Ken Jeong et de la première dame, le Dr Jill Biden.

Dans un autre moment spécial dans le cadre de la cérémonie, les enfants de King et Trek ont ​​accepté des prix posthumes pour leurs pères. Le regretté « Jeopardy ! » L’animateur, décédé à l’âge de 80 ans en novembre 2020 après avoir lutté contre un cancer du pancréas de stade 4, a reçu un prix d’animateur exceptionnel de jeu télévisé, le prix étant accepté par l’une de ses filles, Emily Trebek, ainsi que par son fils, Matthew Trebek.

« Au cours des 37 dernières années, la série est devenue une deuxième famille », a déclaré Emily. « Il était toujours ravi d’aller travailler, même pendant sa lutte contre le cancer. Il a eu tellement de chance de pouvoir faire ce qu’il aimait et nous savons qu’il ne l’a pas pris une seule fois pour acquis. Donc, au nom de notre famille, nous vous remercions tellement de. »

King, décédé en janvier à l’âge de 87 ans, a été nommé animateur de talk-show informatif exceptionnel lors de la remise des prix, ses fils Chance King et Cannon King acceptant le prix pratiquement en son honneur.

« Cette dernière saison était un témoignage de son amour pour la radiodiffusion », a déclaré Chance. « Et même s’il est parti, il est avec nous dans nos cœurs pour toujours. Nous t’aimons tellement, papa. »

Cannon a ajouté: « Nous t’aimons, papa. Et merci à l’Académie.