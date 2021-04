Kathie Lee Gifford a maintenant sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Le Hollywood Walk of Fame est devenu un peu plus fabuleux.

Mercredi, Kathie Lee Gifford a reçu sa propre étoile sur l’emblématique Hollywood Boulevard, et nous ne pourrions être plus fiers.

La cérémonie virtuelle, qui a été diffusée en direct en ligne, a réuni plusieurs conférenciers invités, dont Hoda Kotb de 45secondes.fr, la chanteuse Dolly Parton et le comédien Craig Ferguson.

« Vous avez bien choisi », a déclaré Hoda dans un message vidéo lors de la cérémonie virtuelle. « Kathie Lee Gifford mérite tellement cette star sur le Hollywood Walk of Fame. Elle est dans une classe toute seule. Kathie Lee est une originale. Je le sais parce que j’ai pu m’asseoir à côté d’elle pendant 11 ans.

«Et je pense que ce qui est drôle à propos de Kath, c’est que nous la connaissions tous, j’ai appris à la connaître intimement, mais tout le monde la connaissait, et c’est parce qu’elle a vécu sa vie devant nous. … Et je pense que c’est pour ça que Kath l’a touchée tant. beaucoup de gens et le fait encore à ce jour. «

Kathie Lee s’est également classée parmi les biens immobiliers de premier ordre avec une importance particulière: son étoile est située à seulement cinq étoiles de son co-animateur de «Live With Regis and Kathie Lee», Regis Philbin, décédé en juillet 2020.

Mercredi matin, Kathie Lee a partagé une photo d’elle-même tenant fièrement une version miniature de son étoile.

Hoda a répondu à la publication de photos sur Twitter, en disant: « Vous avez toujours été une star! Heureux que ce soit officiel aujourd’hui @KathieLGifford. »

Kathie Lee a remercié ses fans de longue date après avoir reçu son étoile. « Je ne te vois pas, mais je te sens avec moi, parce que tu as été avec moi toutes ces décennies dans cette industrie incroyable, et tu m’as récompensé de tant de façons avec ta foi en moi, tes prières pour moi, ton amour pour moi. Je regarde en arrière avec admiration et m’étonne que Dieu m’ait tellement béni pour pouvoir gagner ma vie en faisant ce que j’aime faire, c’est ce que mon père m’a appris. Mais plus que cela, vous est resté avec moi à travers tout, chaque épreuve, chaque tribulation, chaque moment de joie aussi.

« … Je tiens donc à vous remercier tous pour cette récompense incroyable. Cela signifie beaucoup pour moi. C’est vraiment le cas. J’aurais en quelque sorte renoncé à jamais avoir ça, je dois être honnête. Mais C’est ici! »

Kathie Lee a également plaisanté: « Et maintenant, les gens peuvent me marcher partout quand vous le voulez. … Au fait, si Betty White regarde, j’aimerais avoir toutes les, toutes les opportunités auxquelles vous dites non dans mon des années de clôture dans cette entreprise. Beaucoup d’amour à vous tous, et aussi à tenir une femme qui regarde aussi, ainsi qu’à Craig et à Dolly, qui ont envoyé leurs hommages. «

Dans son message de félicitations à Kathie Lee, Hoda a souligné à quel point son ancien co-animateur est spécial. «Elle est dans une classe toute seule», a-t-elle poursuivi. «Et voici ce qui rend Kathie Lee différente de tout le monde. Elle fait tout à ses conditions, sa joie est non négociable. Elle fait tout à ses conditions. Elle dit son cœur et sa vérité. Elle vit sa foi. Personne, et moi Cela veut dire que personne ne dit à Kathie Lee quoi faire et c’est pourquoi elle a tellement de succès, parce qu’elle est d’origine américaine.

« Et maintenant, pour le reste de l’éternité, Kathie Lee vivra dans cette étoile sur le Hollywood Walk of Fame et quand quelqu’un passera, ils raconteront une histoire sur Kath … ils en parleront pour toujours. . Nos enfants parleront d’elle. Mes enfants le feront, et les enfants de nos enfants. Alors Kath, je veux juste dire que personne ne mérite plus cette étoile sur le Hollywood Walk of Fame que vous. Vous avez changé la vie de tant de gens, mais en particulier, tu as changé le mien. Et je t’aime pour ça. «

Cela fait presque deux ans que Kathie Lee a appris qu’elle recevrait sa propre étoile. À l’époque, Hoda a félicité son amie sur Instagram: « Yessssssss !!! Ma fille va bientôt avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame !!!! Félicitations @kathielgifford. »

Il s’agit de la 2695e star du Walk of Fame de la Chambre de commerce d’Hollywood, et la productrice du Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez, a exprimé son enthousiasme face à la sélection dans une déclaration en ligne: «La Chambre de commerce d’Hollywood est ravie d’honorer la chérie américaine Kathie Lee Gifford avec une star sur le Hollywood Walk of Fame. «

La star de Kathie Lee sera en bonne compagnie alors qu’elle rejoint une liste croissante de personnalités publiques qui ont reçu leurs propres étoiles ces dernières années. En 2019, les co-stars de « Frozen » Idina Menzel et Kristen Bell ont marqué leur grand moment avec une cérémonie commune.

La même année, Rita Wilson a célébré sa star du Walk of Fame avec son mari, Tom Hanks, et son amie de longue date Julia Roberts. Jennifer Garner était également entourée de ses proches lors de sa journée spéciale et a amené ses trois enfants à la cérémonie.