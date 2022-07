Katheryn Winnick sera-t-elle dans House of the Dragon ?

hbo max

L’actrice qui a joué Lagertha dans Vikings a de l’expérience dans des productions épiques. La préquelle arrivera en août Jeu des trônes à HBO et HBO Max.

©IMDBKatheryn Winnick dans le rôle de Lagertha dans Vikings.

Un mois après l’arrivée de Maison du Dragonde nombreux détails restent à connaître sur ce qu’il faut attendre du premier spin-off de Jeu des trônes à voir sur le petit écran, après la fin de la série originale qu’ils commandaient DB Weiss et David Benioff. Il y a eu plusieurs tentatives pour produire d’autres fictions à partir du matériel écrit par George RR Martinet nous avons même eu une histoire mettant en vedette Naomi Watts qui a tiré sur un pilote et a été annulée.

Le 21 août (dans un peu plus d’un mois), il atteindra HBO et HBOMax le premier spin-off de Jeu des trônes. Maison du Dragon Ce sera une préquelle de la fiction originale qui se déroulera 200 ans avant les événements vus et montrera comment la bataille de Maison Targaryendans laquelle Aegon II confronté sa demi-sœur Rhaenyra pour voir avec qui est resté le trône de fer qui n’occupait plus Viserys I.

Comme on le sait, si quelque chose caractérise les targaryen C’est la couleur de leurs cheveux : presque blond platine. Et s’il y a une actrice qu’on a déjà vue qui sait porter cette couleur et qui en plus a une expérience de guerrière, c’est Catherine Winnick. L’actrice qui a triomphé dans vikings avec le personnage de lagertha est l’un de ceux que beaucoup rêvent de voir jouer un rôle au sein de Maison du Dragonoù vous pouvez incarner un membre de Maison Targaryen. Mais cela se verra-t-il ?

+ Verrons-nous Katheryn Winnick dans House of the Dragon ?

Avant la confirmation du casting officiel de Maison du Dragonon a émis l’hypothèse que Catherine Winnick a été embauché pour jouer Rhaenyra Targaryen. Cependant, ce rôle a déjà été confirmé pour une autre actrice, Emma d’Arcyqu’en 2020 on a vu dans la série Chercheurs de vérité Quoi Nick Frost joué pour Amazon Prime Vidéo. Bien sûr, cela ne ferme pas les portes à Catherine Winnick.

l’étoile de vikings n’a pas été officiellement confirmé pour la nouvelle série de HBO et HBOMaxmais le compte Instagram @gotinsider a présenté un fanart où vous pouvez la voir porter une armure Targaryen. Dans l’annonce, elle était présentée comme la candidate idéale pour incarner Visenya Targaryens, une guerrière qui apparaît montée sur le dragon Vahar dans les livres et qui se caractérise à la fois par sa beauté et son tempérament. Aimeriez-vous la voir dans le spin-off de Jeu des trônes?

