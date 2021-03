Katherine Waterston parle de suivre les traces de son père Sam Waterston

Le public adore regarder Sam Waterston, 80 ans, dans des films et des émissions de télévision comme «Law & Order» et «Grace and Frankie» depuis des décennies.

Mais il n’est pas le seul Waterston qui mérite d’être regardé: la fille de Sam, Katherine, 41 ans, a fait prendre conscience au public ces dernières années, grâce à ses tournages de stars dans «Fantastic Beasts and Where to Find Them» et «Inherent Vice».

Katherine Waterston et Sam Waterston à la première mondiale de « Fantastic Beasts and Where to Find Them » à New York en 2016. Michael Loccisano / Getty Images

Pourtant, comme l’acteur de « World to Come » l’a dit à Collider, la longue carrière de son père n’a pas réussi à la préparer à la difficulté de sauter en elle-même.

« C’est une chose étrange lorsque vous êtes l’enfant d’un acteur à succès parce que vous ne voyez pas toutes les années d’entraînement, de sang, de sueur et de larmes et d’auditions humiliantes », a-t-elle déclaré dans une interview à Zoom. « Vous les voyez simplement dans leur élément, en plein essor. Ce qui donne à un enfant une très fausse idée du fonctionnement de l’entreprise. »

Nous sentons que Waterston a peut-être appris au fil des ans ce que signifiait donner ce sang, cette sueur et ces larmes à son métier. Comme elle l’a ajouté, elle a déployé beaucoup d’efforts pour être son propre acteur.

«D’une certaine manière, peut-être qu’étudier le théâtre était juste une sorte d’exercice étrange pour moi-même et pour toute personne autour de moi qui prêtait attention – bien que je ne pense pas que quiconque l’était vraiment – à quel point j’étais sérieuse à ce sujet» expliqué. « Peut-être que cela avait quelque chose à voir avec le fait d’être un acteur de deuxième génération, que je ne voulais pas être perçu comme une sorte de dilettante idiote qui se promenait et pendait aux queues de cochon de son père, que j’étais intéressée et essayait vraiment de faire. sois bon dans ce domaine. «

Katherine n’est pas non plus le seul Waterston de deuxième génération dans le show business. Sa sœur, Elisabeth, est apparue dans des émissions comme «Quantico», tandis que James, son demi-frère du premier mariage de Sam, est apparu dans des films comme «Dead Poets Society» et a même quelques crédits «Law & Order».

Waterston et Vanessa Kirby (r.) Dans «Le monde à venir». bleeckerstreetmedia.com

De toute évidence, le théâtre fonctionne dans la famille Waterston, et c’est quelque chose que Katherine a vu rendre son père «vraiment heureux».

«Mes premiers souvenirs sont de voir quelqu’un stimulé par son travail et vraiment heureux», a-t-elle déclaré. « Je sais que cela a eu une énorme influence sur moi. »