Katherine Ryan dit qu’elle a été « piégée » par Stephen Hawking après avoir essayé de discuter avec lui

Faith In Nature Apres-Shampoing à la Rose Sauvage 5L

Bienvenue à la nouvelle génération de produits de soins capillaires naturels végétaliens. Tous nos produits de soins capillaires sont sans parabène et sans SLS, ce qui vous permet d'utiliser nos produits en toute tranquillité d'esprit. Nous croyons qu'il faut exploiter la puissance de la nature sans lui nuire dans le processus. Aidez l'environnement et économisez sur l'emballage grâce à nos recharges de 5 litres ! Donnez à vos cheveux une finition brillante et lisse grâce à notre gamme d'après-shampoings végétaliens naturels. Tous nos après-shampoings sont sans cruauté envers les animaux, sans SLS ni paraben et sont fabriqués à partir d'huiles essentielles et biologiques. Nous n'utilisons pas d'ingrédients génétiquement modifiés, de parfums synthétiques ou de conservateurs artificiels afin que votre après-shampoing soit aussi naturel que possible. Nos après-shampoings végétaliens ont chacun un shampoing naturel complémentaire afin que vous puissiez les associer pour une expérience de soins capillaires naturels parfaite. (shampoing vendu séparément). Cet après-shampoing est infusé avec de l'huile d'églantier biologique pour restaurer vos cheveux, ce qui les rend plus doux et plus sains, tout en évoquant le parfum de la rose sauvage fraîche. Nos produits sont fabriqués à partir d'ingrédients de la plus haute qualité, d'origine naturelle et sans cruauté, avec un parfum 100% naturel, 99% d'origine naturelle - et ils fonctionnent à merveille ! Mode d'emploi :Décantez d'abord (des instructions détaillées figurent sur l'étiquette du produit). Après le shampoing, appliquez un après-shampoing sur les cheveux humides, en allant jusqu'aux pointes. Pour de meilleurs résultats, laissez agir pendant 5 minutes pour que le produit s'imprègne dans les mèches, puis rincez bien. En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation. Tenir hors de portée des enfants.