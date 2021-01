Katherine Heigl parle d’être qualifiée de «  difficile  » dans une interview franche

Katherine Heigl a atteint son apogée à Hollywood au début des années 2000 avec son succès au petit écran sur «Grey’s Anatomy» et des victoires sur grand écran avec des films comme «Knocked Up», «27 Dresses» et «The Ugly Truth».

Mais juste au moment où sa puissance de star semblait culminer, la réaction a commencé.

La nature franche de Heigl lui a valu une réputation d’acteur «difficile». Maintenant, elle réfléchit à cette étiquette problématique et à son impact sur sa vie hors écran.

«J’ai peut-être dit deux ou trois choses que vous n’aimiez pas, mais ensuite cela a dégénéré en ‘elle est ingrate’, puis cela a dégénéré en ‘elle est difficile’, et cela a dégénéré en ‘elle n’est pas professionnelle’ ‘, a expliqué Heigl dans une interview avec Le Washington Post. «Quelle est votre définition de difficile? Quelqu’un avec une opinion que vous n’aimez pas? Maintenant, j’ai 42 ans, et ça me fait chier.

Quant à ces choses qu’elle a dites, rétrospectivement, elles ne semblent guère aussi scandaleuses de nos jours. L’acteur a un jour postulé que «Knocked Up» de 2007 était «un peu sexiste» et a affirmé que la comédie romantique de Judd Apatow peignait «les femmes comme des musaraignes, sans humour et tendues» et les hommes «comme des gars adorables, loufoques et amusants». Elle avait des plaintes au sujet de son expérience sur «Grey’s Anatomy» aussi et un an, elle s’est retirée d’un examen Emmy, en partie, parce qu’elle pensait que l’écriture ne servait pas bien son personnage.

«À l’époque, on m’a juste rapidement dit de fermer la f — up», a-t-elle poursuivi. «Plus je disais que j’étais désolé, plus ils le voulaient. Plus j’étais terrifié et effrayé à l’idée de faire quelque chose de mal, plus je me sentais comme si j’avais vraiment fait quelque chose d’horriblement mal.

Son mari, l’auteur-compositeur-interprète Josh Kelley, a déclaré à la publication que «si elle en disait (une partie) aujourd’hui, elle serait un héros».

Au lieu de cela, sa réputation négative a grandi. Heigl a quitté «Grey’s» en 2010, et même si elle dit maintenant qu’elle «ne dira jamais jamais» de revenir au drame médical de longue date, cela a marqué une période sombre de sa carrière. Et être connue comme difficile commençait à alimenter des angoisses qu’elle éprouvait depuis longtemps.

Heigl a joué le Dr Izzie Stevens sur «Grey’s Anatomy» pendant six saisons. Télévision Walt Disney via Getty

« Je ne peux pas imaginer ce que toute cette pression a fait sur elle au fil des ans, traitant avec des célébrités, traitant avec des gens qui disent des choses à son sujet qui ne sont pas vraies », a déclaré Kelley. «Il serait difficile pour quiconque de traiter cela, surtout quand c’est injuste et que c’est souvent négatif.»

Lorsque l’anxiété est devenue encore plus difficile à supporter et après qu’elle et Kelly ont élargi leur famille avec leurs trois enfants, Heigl a demandé de l’aide.

«J’ai demandé à ma mère et à mon mari de me trouver un endroit où aller qui pourrait m’aider parce que je sentais que je préférerais être morte», se souvient-elle. «Je n’avais pas réalisé à quel point je vivais d’anxiété jusqu’à ce que je sois si grave que je devais vraiment demander de l’aide. Vous pouvez faire beaucoup de travail sur l’âme intérieure, mais je suis une grande fan de Zoloft », a-t-elle poursuivi, faisant référence au médicament de marque souvent utilisé pour traiter l’anxiété, la dépression et d’autres troubles.

Elle est également fan de ce qui peut venir avec le temps et la réflexion.

«J’ai grandi en acceptant que l’ambition n’est pas un gros mot, et que cela ne fait pas de moi une femme féminine, aimante et nourricière d’être ambitieuse et d’avoir de grands rêves et de grands objectifs», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait plus de «douceur» pour elle-même ces jours-ci.

Elle a également un nouveau nom pour elle-même, disant au Washington Post qu’elle aimerait s’appeler Katie.

«Celui que vous préférez», dit-elle. «Ne m’appelle pas difficile.»