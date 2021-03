Katherine Heigl et sa carrière controversée: pourquoi on dit qu’elle est une actrice difficile

Katherine Heigl revient comme il se doit à sa carrière avec «Danse des lucioles». La série Netflix met en évidence le potentiel qui a rendu l’actrice américaine si captivante sur « Grey’s Anatomy », ainsi que le charme comique qui est affiché dans divers films de la fin des années 2000. Avec ce rôle, Heigl a eu l’occasion de représenter un personnage complexe avec incroyable profondeur.

Dans « Danse des lucioles« , la complexité des personnages sert de base au succès du retour de Heigl. Elle joue Tully Hart, un journaliste de télévision dont la vie est explorée à travers trois chronologies distinctes, avec Ali Skovbye apparaissant comme une version adolescente du personnage. L’histoire de la fin 70 pose les défis qui Tully Elle a dû surmonter, en particulier une agression sexuelle et une mère éloignée aux prises avec une toxicomanie.

Les séquences du 80 devenir plus choquant à mesure que Tully Vous essayez de surmonter le sexisme en gravissant les échelons de carrière dans le monde du journalisme. La série revient à plusieurs reprises sur différentes histoires qui mettent en évidence les avantages et les conséquences des décisions de vie des protagonistes. Et à cause de quoi Tully c’est tellement complexe Heigl a eu l’occasion de briller en tant qu’actrice.

Katherine Heigl Tout au long de sa carrière, elle a réussi à se faire un nom avec son travail dans chacune des performances qu’elle a faites et pour lesquelles ses fans se souviennent d’elle, ce n’était pas une route facile pour elle, mais cela ne l’a pas arrêtée. . Cependant, le long de ce chemin, à de nombreuses reprises, il a été appelé «actrice difficile», Ce qui n’a pas eu d’impact positif sur l’actrice. Pourquoi a-t-il été appelé ainsi?

POURQUOI KATHERINE HEIGL DIT-ELLE UNE ACTRICE DIFFICILE?

Dans « La danse des lucioles », Katherine Heigl joue Tully (Photo: Netflix)

Dans une interview avec Poste de Washington, l’actrice a parlé des raisons de son label et raconte ce qui a vraiment causé ce fait. Heigl appelé la comédie Judd Apatow de 2007 « Knocked Up » Quoi « un peu sexiste« Et a regretté qu’il ait peint les femmes comme »musaraignesTendu. Oui, un an après avoir remporté un Emmy pour son rôle de Izzie Stevens dans « L’anatomie de Grey », Heigl s’est abstenu de considérer les attributions de 2008 parce que « Je n’avais pas l’impression d’avoir reçu le matériel cette saison pour mériter une nomination aux Emmy. »

Plainte de travailler 17 heures un jour dans « L’anatomie de Grey » dans 2009, alors que probablement son propre emploi du temps était le coupable. C’est une série de commentaires et d’actions que beaucoup ont décidé avec cela de peindre collectivement une image du pire genre de femme: «À ce moment-là, ils m’ont rapidement dit de me taire. Plus je disais que j’étais désolé, plus ils le voulaient. « , Il a dit. «Plus j’étais terrifié et effrayé à l’idée de faire quelque chose de mal, plus il me semblait que j’avais fait quelque chose d’horriblement mal.

Katherine Heigl dans la comédie « The Ugly Truth » (Photo: Columbia Pictures)

Sur Heigl, sa co-star et amie de « 27 robes » James Marsden Il a dit: « Elle a des convictions et des opinions très fortes sur certaines choses, et elle ne recule pas de vous dire si elle sent qu’elle a été lésée de quelque manière que ce soit. » «Je l’ai toujours vue avec une force de caractère. Je peux voir comment cela peut être interprété comme difficile, ingrat ou autre. Mais si vous connaissez Katie, c’est simplement parce qu’elle a le courage de soutenir quelque chose en quoi elle croit. «

Son mari pendant 13 ans, le chanteur Josh Kelley, lors d’un entretien téléphonique séparé, a mentionné: « Si les transgressions de Heigl arrivé maintenant, il est difficile d’imaginer que la réaction du public évoluerait de la même manière. Si elle disait quelque chose comme ça aujourd’hui, elle serait un héros. «

Izzie était l’un des personnages originaux de « Grey’s Anatomy ». Malheureusement, l’actrice s’est retirée assez tôt du drame médical (Photo: ABC)

Après avoir quitté la série sur 2010, Heigl Elle pense que sa propre équipe l’a empêchée d’apprendre tout rôle qu’elle aurait pu perdre en raison de sa réputation ointe, craignant que de telles nouvelles ne l’aient fait perdre la tête. Mais elle pense que si elle avait continué à faire des succès, le drame tabloïd n’aurait pas eu d’impact sur sa carrière.

« Vous pouvez être la personne la plus terrible, la plus difficile et la plus horrible de la planète, mais si vous gagnez de l’argent pour elle, elle continuera à vous embaucher », Il a dit. « Je savais que tout ce qu’ils pensaient que j’avais fait était si terrible, qu’ils l’ignoreraient si cela leur rapportait de l’argent, mais mes films ont commencé à ne pas rapporter autant d’argent. »

QUEL IMPACT LA KATHERINE HEIGL A-T-ELLE ÉTÉ LABELLISÉE DUR?

La relation de George et Izzie était l’une des plus étranges sur « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

Pendant le rejet, comme Heigl Il a évoqué cette attaque de contrecoup ces dernières années, l’anxiété avec laquelle il luttait depuis que son adolescence avait commencé à monter. S’était marié Kelley en décembre 2007 et a adopté leur fille Naleigh de Corée du sud dans 2009, passer de plus en plus de temps sur le ranch qu’ils ont construit ensemble près de Park City, Utah.

Mais alors que le récit public continuait de tourner, Heigl il ne pouvait pas échapper à ses pensées: «Je pense que ma famille, ma mère, mon mari, mes amis avaient peur. Et je suis profondément désolé de vous avoir fait peur comme ça. Mais je ne pouvais tout simplement pas le contrôler. Je n’avais aucun outil « , dit-il, ajoutant que les problèmes de santé mentale ont rarement été discutés dans votre famille.

« Je ne peux pas imaginer ce que toute cette pression lui a fait au fil des ans, gérer la célébrité, traiter avec des gens qui disent des choses à son sujet qui ne sont pas vraies, » Il a dit. « Il serait difficile pour quiconque de traiter cela, surtout quand c’est injuste et largement négatif. »

En dépit d’être reconnue, Katherine Heigl a toujours été notée négativement par ses partenaires d’enregistrement (Photo: ABC)

Dans 2015., l’année précédant la grossesse de votre enfant, Joshua jr., l’angoisse de Heigl Il a grimpé à nouveau, mais ce n’est qu’à une autre épidémie un an après sa naissance qu’il a commencé à voir un thérapeute régulièrement, a été diagnostiqué et a été placé sous traitement médical.

«J’ai demandé à ma mère et à mon mari de me trouver un endroit où aller qui pourrait m’aider parce que je sentais que je préférerais être mort», Il a dit. «Je n’ai pas réalisé l’anxiété avec laquelle je vivais jusqu’à ce qu’elle devienne si grave que j’ai dû vraiment demander de l’aide. Vous pouvez faire beaucoup de travail sur l’âme intérieure, mais je suis un grand fan de Zoloft. «

COMMENT LA DANSE DES CHEMINÉES IMPACT POSITIVEMENT SUR VOTRE CARRIÈRE ET VOTRE VIE?

Katherine Heigl a estimé que son rôle dans « La danse des lucioles » avait contribué à sa réputation (Photo: Netflix)

Suite à ses succès dans les comédies romantiques avec « 27 robes » dans 2008, « La triste vérité » dans 2009 Oui « La vie telle que nous la connaissons » dans 2010, les résultats au box-office pour des films comme « Un pour l’argent » Oui « Tueurs » ils étaient rares. Il a continué à enregistrer plusieurs retours télévisés avec l’éphémère « État de choses » Oui « Doute », puis rejoint les deux dernières saisons de « Costume » après le départ de Meghan Markle.

Mais « La danse des lucioles » C’est le premier de ces projets sur petit écran qui ressemble vraiment à un retour en forme, et Heigl il a « Doigts, orteils, tous croisés » qui a au moins trois saisons. Le changement le plus choquant, dit-il Heigl, était le changement dans la perception que les fans avaient d’elle.

Katherine Heigl dans « La danse des lucioles » comme Tully (Photo: Netflix)

C’est peut-être pourquoi il répond maintenant constamment aux commentaires d’étrangers sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de questions de Google à propos de son nouveau thriller VOD « Peur de la pluie » ou posté de jolies photos de gâteaux d’anniversaire sur le thème de « L’anatomie de Grey », ou des photos d’elle en train d’être taguée avec une foule de ses anciennes co-stars.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour me sentir suffisamment en sécurité pour lire vos commentaires parce que j’ai supposé le pire, » Il a dit. «Maintenant, cela ressemble à une petite communauté. J’ai essayé de rétablir cette confiance avec mes fans via les réseaux sociaux, pour leur montrer davantage qui je suis hors caméra. «

On lui a demandé si elle préférait que tout le monde l’appelle « Katie » au lieu de Katherine, suite à la récente révélation de Anne Hathaway qu’elle aimerait que le monde la connaisse comme «Annie». « Ce que tu préfères », Il a dit Heigl, puis ajouté avec un sourire: « Ne m’appelle pas difficile ».